«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»

В «Сосьедаде» не знают, почему Арсен Захарян не вызван в сборную России.

Пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате высказался об отсутствии вингера Арсена Захаряна в окончательной заявке сборной России на ноябрьские матчи.

Захарян на этой неделе пропустил несколько тренировок из-за повреждения.

«Захарян в составе и готов играть сегодня. Мы не вели никакого общения по теме Арсена со сборной России.

Вопрос к Карпину — он главный тренер сборной. Мы ничего не можем сделать с его решением [не вызывать Захаряна]», — Йон Андер Мундуате.