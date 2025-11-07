«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»
В «Сосьедаде» не знают, почему Арсен Захарян не вызван в сборную России.
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об отсутствии вингера Арсена Захаряна в окончательной заявке сборной России на ноябрьские матчи.
Захарян на этой неделе пропустил несколько тренировок из-за повреждения.
«Захарян в составе и готов играть сегодня. Мы не вели никакого общения по теме Арсена со сборной России.
Вопрос к Карпину — он главный тренер сборной. Мы ничего не можем сделать с его решением [не вызывать Захаряна]», — Йон Андер Мундуате.
