Ямаль не сыграет против Грузии и Турции. В сборной Испании удивлены, что вингер «Барсы» без уведомления прошел процедуру для лечения дискомфорта в области паха

Ламин Ямаль не сыграет за сборную Испанию в предстоящих матчах.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль из-за повреждения пропустит матчи сборной Испании в квалификации ЧМ-2026 против команд Грузии и Турции.

Изначально футболист был заявлен в составе испанской команды.

«Медицинский штаб сборной Испании выражает удивление и обеспокоенность, что в 13:47 в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора с национальной сборной футболист Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения дискомфорта в области паха.

Данная процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной. Подробности стали известны только из отчета, полученного вчера вечером в 22:40, в котором содержалась медицинская рекомендация об отдыхе в течение 7-10 дней.

Учитывая сложившуюся ситуацию и всегда ставя здоровье, безопасность и благополучие игрока на первое место, принято решение вывести игрока из состава.

Мы верим в его успешное выздоровление и желаем ему скорейшего и полного восстановления», – говорится в заявлении Королевской федерации футбола Испании.

Ямаль забил 4 гола и сделал 4 передачи в 8 матчах текущего сезона Ла Лиги.