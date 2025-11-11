  • Спортс
Карпин об алкоголе: «Один понюхал пробку – и уже пьяный, другой три литра выпьет – и ничего. После матча игрокам можно пиво, ничего за это не будет»

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин не против употребления игроками пива после матчей.

– Врач сборной России Михаил Вартапетов говорил, что у пива есть плюсы для восстановления. Но в сборной его употребление не принято. Почему? Ваш личный запрет?

– Когда можно себе позволить? В какой момент?

– Например, игроки сборной возвращаются после второй игры из условного Катара. И выпили пива в аэропорту.

– Могут позволить, ничего за это не будет.

– Какая дозировка алкоголя разумная для игрока сборной России?

– Что значит разумная? У каждого своя. Один понюхал пробку – и уже пьяный, а другой три литра выпьет – и ничего.

– Если вы увидите игрока сборной после второго матча в аэропорту с пивом, что ему будет?

– После игры никаких вопросов к нему, – сказал Карпин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
