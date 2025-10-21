«Спартаку» предлагали подписать Ракова за 4-5 млн евро. Кахигао нужно получить одобрение Мовсесьяна (Metaratings)

Вадим Раков был предложен «Спартаку».

20-летний вингер принадлежит «Локомотиву », но в этом сезоне на правах аренды выступает за «Крылья Советов », за которые забил 5 голов и сделал 2 передачи в 8 матчах Мир РПЛ .

По информации Metaratings, красно-белым предлагали подписать футболиста примерно за 4-5 миллиона евро.

Сделка еще не обсуждалась, официальных предложений не поступало.

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао хочет видеть Вадима Ракова в команде, но теперь нужно еще получить одобрение от Андрея Мовсесьяна, который ранее стал заместителем генерального директора по селекционной работе.