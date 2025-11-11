Валерий Карпин: «Работа в сборной России – основная даже по контракту. Сборная разрешает мне совмещать – так на бумаге»
Валерий Карпин: Работа в сборной России для меня основная.
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, какой свой пост считает основным.
– В «Динамо» есть серьезные задачи в турнирах. В сборной задач турнирных нет, потому что и турниров нет. Есть задача показывать, что мы живы и радовать болельщиков. Для вас работа в сборной по-прежнему основная?
– Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать – так на бумаге, – сказал Карпин.
Тренер национальной сборной возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Московский клуб по итогам первого круга Мир РПЛ занимает десятое место в таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» – 16 очков.
Что «Динамо» делать с Карпиным?20552 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости