Генич о Станковиче в Грозном: «Какая-то актерская игра, пошел в атаку на журналиста без всякой провокации. Адам больше 10 лет работает на матчах РПЛ, он интеллигентнейший»

Константин Генич: Станкович пошел в атаку на журналиста без всякой провокации.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поддержал своего коллегу после конфликта с главным тренером «Спартака » Деяном Станковичем .

Серб после матча с «Ахматом » (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку с репортером во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Адаму Ахмадову.

«То, что было в Грозном, и опять после победного матча... Любой тренер – актер. Вот это была какая-то актерская игра, где он пошел в атаку на журналиста без всякой провокации.

Там не было никакой провокации. Адам, мы все его прекрасно знаем. Он уже 10 лет, даже больше, работает на матчах РПЛ. Он максимально воспитанный, интеллигентнейший.

Мне кажется, Станкович пришел выплеснуть это сейчас перед двухнедельной паузой», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Эмоции Станковича можно понять. Репортер «Матч ТВ» ошибся