  Ван Дейк о незасчитанном голе с «Ман Сити»: «Любое мое слово окажется в прессе. Вы, журналисты, можете обсуждать, с моей стороны – нет смысла. «Ливерпуль» проиграл 0:3, это серьезный удар»
17

Ван Дейк о незасчитанном голе с «Ман Сити»: «Любое мое слово окажется в прессе. Вы, журналисты, можете обсуждать, с моей стороны – нет смысла. «Ливерпуль» проиграл 0:3, это серьезный удар»

Вирджил ван Дейк высказался о незасчитанном голе в матче с «Ман Сити».

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на поражение от «Манчестер Сити» в 11-м туре АПЛ (0:3). 

На 38-й минуте ван Дейк головой отправил мяч в ворота «горожан» после подачи Мохамеда Салаха от углового флажка. Арбитр Крис Кавана, посмотрев видеоповтор, не засчитал гол из-за офсайда Эндрю Робертсона.

«В футболе арбитры принимают ключевые решения, и нам приходится с этим мириться прямо на поле. Нет смысла это обсуждать с моей стороны. Мы проиграли 0:3, и это серьезный удар.

Неважно, что я скажу [о голе], потому что любое мое слово окажется в прессе, и весь перерыв на сборные будет крутиться мой комментарий по поводу этого решения. Я просто думаю о том, что мы проиграли. А вы, журналисты, можете обсуждать, должен ли был гол быть засчитан».

О матче

«Первый тайм был сложным. Соперник чувствовал себя гораздо увереннее с мячом, нам было трудно оказывать давление.

Не думаю, что было много опасных моментов, но Доку провел отличный матч, и Конору [Брэдли] временами было тяжело один в один. Не скажу, что мы были под серьезным давлением, но могли сыграть лучше.

Во втором тайме нам пришлось выложиться по полной. Мы стали больше владеть мячом, но наше давление все равно было недостаточно эффективным.

Сейчас главное – обрести стабильность и продолжать работать. Теперь мы разъезжаемся по сборным, нужно сохранить форму и вернуться готовыми к тяжелой серии матчей. Мы ни в коем случае не собираемся сдаваться. Сейчас ноябрь, впереди длинный сезон и большая борьба», – сказал ван Дейк в интервью Sky Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
