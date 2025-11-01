  • Спортс
Жулио Баптиста: «Сколько темнокожих тренеров вы видите в топ-5 лиг? Я – мало. Хочется верить, что это совпадение, но я так не думаю, возможностей действительно меньше»

Жулио Баптиста: у темнокожих тренеров меньше возможностей.

Экс-полузащитник «Ромы» и «Реала» Жулио Баптиста отметил незначительное представительство темнокожих тренеров в топ-чемпионатах.

– Раньше ты говорил, что у темнокожих тренеров меньше шансов получить работу. Думаешь, дело в расизме?

– Не знаю, но факт есть факт. Сколько темнокожих тренеров вы видите в топ-5 лиг? Я – мало. Хочется верить, что это совпадение, но, увы, не думаю, что это так.

Возможностей действительно меньше. Надеюсь, я смогу изменить тенденцию, никогда не говори «никогда», – сказал экс-полузащитник «Ромы» и «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
дискриминация
