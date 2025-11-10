Карпин о матчах с Перу и Чили: «Хорошие, добротные сборные. Преимущества с точки зрения погоды у России нет»
Валерий Карпин: Перу и Чили – добротные сборные.
Валерий Карпин оценил уровень соперников сборной России в ноябре.
12 ноября сборная сыграет с Перу в Санкт‑Петербурге, а 15 ноября проведет BetBoom товарищеский матч с командой Чили в Сочи.
– Какой более сложный соперник – Перу или Чили?
– Трудно сравнивать до игры. Сопоставимый уровень плюс‑минус. Хорошие, добротные сборные. Сложно будет и с Перу, и с Чили. Мы играем на закрытом стадионе в Петербурге, там тепло.
Преимущества с точки зрения погоды у нас нет. И в Сочи тоже плюс 16. Потому и сделали там игры, чтобы они не приезжали в мороз, – сказал главный тренер сборной России.
Что «Динамо» делать с Карпиным?15996 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости