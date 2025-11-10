Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»

Иван Беликов: «Балтика» хочет занять 1-е место в Мир РПЛ.

Защитник «Балтики» Иван Беликов заявил, что калининградская команда хочет завоевать золотые медали чемпионата России.

После 15 туров «Балтика» с 28 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара » составляет пять очков. Вчерашний матч команд в чемпионате закончился ничьей – 1:1.

– Пятое место в таблице – заслуженный результат или балтийская сказка?

– Мне кажется, заслужили своей работой.

– «Балтика» всего в двух очках от третьего места. Задумываетесь, что по итогам сезона можете завоевать медали?

– Мы хотим занять первое место. Будем работать и стремиться к этому, – сказал Беликов.

«Балтика» была лучше «Краснодара», но в итоге ничья. Браво Талалаеву за первый круг 👏