  • Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»
Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»

Иван Беликов: «Балтика» хочет занять 1-е место в Мир РПЛ.

Защитник «Балтики» Иван Беликов заявил, что калининградская команда хочет завоевать золотые медали чемпионата России. 

После 15 туров «Балтика» с 28 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. Вчерашний матч команд в чемпионате закончился ничьей – 1:1.

– Пятое место в таблице – заслуженный результат или балтийская сказка?

– Мне кажется, заслужили своей работой.

– «Балтика» всего в двух очках от третьего места. Задумываетесь, что по итогам сезона можете завоевать медали?

– Мы хотим занять первое место. Будем работать и стремиться к этому, – сказал Беликов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
