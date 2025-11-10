«Краснодар» – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta после 1-го круга. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, шансы «Спартака» – менее 1%

«Краснодар» считается главным фаворитом чемпионата России по версии Opta.

После 15 туров в таблице Мир РПЛ с 33 очками лидирует команда Мурада Мусаева. Столько же баллов у ЦСКА, уступающего «быкам» по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают «Зенит» и «Локомотив» (по 30 очков), замыкает пятерку «Балтика» (28), «Спартак» – шестой (25).

Суперкомпьютер оценивает вероятность титула «Краснодара» в 31,6%. Вторым претендентом на чемпионство считается ЦСКА (30,4%), третьим – «Зенит» (27,1%).

Далее идут «Локомотив» (9,1%), «Спартак» (0,9%) и «Балтика» (0,8%). У остальных 12 команд нет шансов на титул, считает Opta.

«Пари НН» – главный претендент на прямой вылет из РПЛ с вероятностью 76,1%. Понижение «Сочи» оценивается в 70,2%, «Оренбурга» – в 36,4%.