  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Краснодар» – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta после 1-го круга. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, шансы «Спартака» – менее 1%
7

«Краснодар» – фаворит на чемпионство в РПЛ по версии Opta после 1-го круга. ЦСКА – 2-й, «Зенит» – 3-й, шансы «Спартака» – менее 1%

«Краснодар» считается главным фаворитом чемпионата России по версии Opta.

После 15 туров в таблице Мир РПЛ с 33 очками лидирует команда Мурада Мусаева. Столько же баллов у ЦСКА, уступающего «быкам» по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают «Зенит» и «Локомотив» (по 30 очков), замыкает пятерку «Балтика» (28), «Спартак» – шестой (25).

Суперкомпьютер оценивает вероятность титула «Краснодара» в 31,6%. Вторым претендентом на чемпионство считается ЦСКА (30,4%), третьим – «Зенит» (27,1%).

Далее идут «Локомотив» (9,1%), «Спартак» (0,9%) и «Балтика» (0,8%). У остальных 12 команд нет шансов на титул, считает Opta.

«Пари НН» – главный претендент на прямой вылет из РПЛ с вероятностью 76,1%. Понижение «Сочи» оценивается в 70,2%, «Оренбурга» – в 36,4%.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoОренбург
logoЛокомотив
logoПари НН
Ставки на сегодня
logoБалтика
logoДинамо Москва
logoРубин
logoАкрон
Ставки на спорт
logoРостов
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoАхмат
logoСпартак
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Динамо» впервые в сезоне стало претендентом на вылет из РПЛ по версии Opta. Москвичи идут на 10-м месте, отрыв от зоны стыков – 3 очка
3 минуты назад
«Балтика» набрала 28 очков в 15 турах РПЛ. Это лучший первый круг среди новичков в истории Премьер-лиги
вчера, 19:30
«Ливерпуль» проиграл 4 гостевых матча подряд в АПЛ впервые с 2012 года
вчера, 18:28
«Ман Сити» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 2:0. Камбэк мерсисайдцев оценивается в 3%
вчера, 17:25
У «Реала» 1 победа в 5 последних матчах против «Райо Вальекано»
вчера, 17:15
«Спартак» победил «Ахмат» впервые с 2021 года. Были поражение и 5 ничьих
вчера, 16:25
Салах – лидер по голам в матчах против команд Гвардиолы. Букмекеры дают 34% вероятности, что египтянин забьет в предстоящей встрече с «Ман Сити»
вчера, 15:29
«Краснодар» выиграл 7 матчей подряд. 2.60 – продлит серию в гостях против «Балтики»
вчера, 14:21
«Ливерпуль» выйдет против «Ман Сити» с самым высоким коэффициентом на победу при Арне Слоте
вчера, 07:29
«Лацио» не проигрывает 6 матчей подряд. Букмекеры дают 30% на продление серии в игре с «Интером»
вчера, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» стабильно теряет очки в Лиге 1, прибегая к мощной ротации, но все равно выше всех». Денисов о матче «Лион» – «ПСЖ»
вчера, 18:10
«У миланцев есть проблемы с хорошо запертыми соперниками, а «Лацио» как раз такой». Клещенок о топ-матче 11-го тура Серии А
вчера, 15:50
«Несмотря на историческую результативность двух команд, думаю, голов в этом матче почти не будет». Чернявский о матче «Балтика» – «Краснодар»
вчера, 14:45
«Форма «Сити» вселяет больше оптимизма – собирают очки в матчах с разным сценарием, тогда как «Ливерпуль» очень зависим от манеры соперника». Палагин сделал прогноз на матч
вчера, 14:25
«Уверен, что «Райо» все-таки накажет гранда в скоростной атаке, к которым мадридцы так уязвимы». Тимур Боков о матче «Райо Вальекано» – «Реал Мадрид»
вчера, 13:50
«Ман Сити» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ склоняются к победе команды Гвардиолы
вчера, 09:00Промо
«Челси» попытается реабилитироваться за сомнительный выезд в Баку». Бельский о матче 11-го тура против «Вулвз»
8 ноября, 16:50
«Позитивные подвижки от увольнения Тудора уже видны: в чемпионате выиграли 2 матча подряд, а в ЛЧ полностью переиграли «Спортинг». Клещенок сделал прогноз на туринское дерби
8 ноября, 15:50
«Веселые матчи – это база, почти всегда заканчивают с «обе забьют». Денисов о матче «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»
8 ноября, 11:02
«Динамо» – один из лидеров Запада, в то время как СКА пока лишь борется за плей-офф». Павлов сделал прогноз на матч
8 ноября, 10:05