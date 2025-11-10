Аршавин о Станковиче: «Деян и на поле втыкал игроку, а потом еще судье – сейчас изменилась лишь его позиция. Журналисты ему поднадоели с вопросами, когда он уйдет или что с судейством»

Андрей Аршавин: Станкович и на поле втыкал игроку, а потом еще судье.

Андрей Аршавин высказался о поведении Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом во время флэш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

«Понятно, что Деян нервничает, журналисты ему немножко поднадоели с вопросами, когда он уйдет или что с судейством.

Вы его вообще помните на поле? Он также втыкал игроку, а потом еще втыкал судье. В принципе, сейчас изменилась лишь его позиция на поле. Просто он такой человек», – сказал бывший полузащитник сборной России.

