8

У Ямаля 6 голов и 8 ассистов в 13 матчах сезона за «Барсу» и сборную Испании

Ламин Ямаль набрал 14 очков в 13 матчах сезона за «Барселону» и сборную Испании.

Ламин Ямаль забил гол в матче «Барселоны» против «Сельты» (2:3, перерыв) в 12-м туре Ла Лиги – это его 14-й результативный балл в 13 последних играх. 

Теперь на счету 18-летнего вингера 6 голов и 8 результативных передач в 13 матчах за «Барселону» и сборную Испании в сезоне-2025/26. 

С подробной статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь

Что «Динамо» делать с Карпиным?9992 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСельта
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
46 минут назад
Лапорта о вызове Ямаля в сборную: «Ламин – лучший в мире на своей позиции. Хотелось бы, чтобы его игровое время дозировали. Учитывая боль в паху, он прилагает огромные усилия»
7 ноября, 16:03
Ямаль, Фермин, Ольмо, Мерино, Кубарси, Хейсен, Руис. Кукурелья – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Турцией
7 ноября, 15:30
Главные новости
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
25 минут назад
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
27 минут назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
27 минут назад
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
43 минуты назад
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сельту», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
47 минут назад
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
сегодня, 21:46
«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
сегодня, 21:44
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 21:39
Про Ямаля было 60% расистских сообщений в соцсетях в прошлом сезоне, про Винисиуса – 29%. Самые частые оскорбления – дерьмо, шлюха и черный
сегодня, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
9 минут назад
Де Йонга удалили на 95-й в игре с «Сельтой» за две желтые – за удары локтем и по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»
38 минут назад
У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
43 минуты назад
«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года
51 минуту назад
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
52 минуты назад
У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
53 минуты назад
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
54 минуты назад
«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
57 минут назад
Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен
59 минут назад
«Лион» уступил «ПСЖ» – 2:3. Невеш забил на 95-й, у Витиньи 2 ассиста, у Хвичи гол
сегодня, 21:43