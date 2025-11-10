У Ямаля 6 голов и 8 ассистов в 13 матчах сезона за «Барсу» и сборную Испании

Ламин Ямаль набрал 14 очков в 13 матчах сезона за «Барселону» и сборную Испании.

Ламин Ямаль забил гол в матче «Барселоны» против «Сельты» (2:3 , перерыв) в 12-м туре Ла Лиги – это его 14-й результативный балл в 13 последних играх.

Теперь на счету 18-летнего вингера 6 голов и 8 результативных передач в 13 матчах за «Барселону» и сборную Испании в сезоне-2025/26.

С подробной статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь .