У Ямаля 6 голов и 8 ассистов в 13 матчах сезона за «Барсу» и сборную Испании
Ламин Ямаль набрал 14 очков в 13 матчах сезона за «Барселону» и сборную Испании.
Ламин Ямаль забил гол в матче «Барселоны» против «Сельты» (2:3, перерыв) в 12-м туре Ла Лиги – это его 14-й результативный балл в 13 последних играх.
Теперь на счету 18-летнего вингера 6 голов и 8 результативных передач в 13 матчах за «Барселону» и сборную Испании в сезоне-2025/26.
С подробной статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
