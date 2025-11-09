У «Реала» 1 победа в 5 последних матчах против «Райо Вальекано»

«Реал» сыграл вничью в гостях с «Райо Вальекано» в 12-м туре Ла Лиги (0:0).

Это 4-я ничья в 5 последних очных матчах этих команд. Еще одна игра завершилась победой «сливочных» – 2:1.

В прематче «Реал» котировался явным фаворитом. Букмекеры давали команде Хаби Алонсо в 4 раза больше шансов на победу, чем «Райо Вальекано».

Им Пеп только проигрывал: Слот, Мотта, и.о. из «Лейпцига» и два британца