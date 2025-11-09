  • Спортс
  • Тренер «Оренбурга» Белоруков о 0:1 с «Локо»: «Действия судьи были в одну сторону. Когда Комличенко был на газоне, сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал 2 минуты, никто не свистнул»
15

Тренер «Оренбурга» Белоруков о 0:1 с «Локо»: «Действия судьи были в одну сторону. Когда Комличенко был на газоне, сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал 2 минуты, никто не свистнул»

Тренер «Оренбурга» Белоруков о матче с «Локо»: судья действовал в одну сторону.

Член тренерского штаба «Оренбурга» Дмитрий Белоруков объяснил удаление главного тренера команды Ильдара Ахметзянова в матче 15‑го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1). Главным арбитром встречи был Сергей Цыганок.

Ахметзянов получил прямую красную карточку в добавленное ко второму тайму время.

– Реагировали на действия судьи. Нам показалось, что это было, скажем так, в одну сторону.

– Был конкретный эпизод какой‑то?

– Конкретный эпизод был с Комличенко. Когда он лежал на газоне, судья сразу же остановил игру. Когда наш игрок лежал две минуты, никто не свистнул, поэтому появились эмоции.

Хотелось бы поблагодарить наших игроков. Провели хороший матч, имели моменты, чтобы забить, – сказал Белоруков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
