«Кандидатуру Станковича не будем рассматривать. Он очень много говорит и очень мало делает». Директор «Металлиста» из Королева – на предложение Губерниева Деяну возглавить клуб

Любительский клуб отказался от предложения назначить Деяна Станковича.

Директор «Металлиста » из Королева Сергей Михеенко отклонил предложение назначить главным тренером Деяна Станковича из «Спартака ». Ранее такую идею высказал комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Металлист» не будет рассматривать кандидатуру Станковича на пост главного тренера нашего любимого клуба. Он очень много говорит и очень мало делает. Наш тренерский штаб, наоборот, всегда отдается работе, но при этом остается в тени.

Благодарен господину Губерниеву за привлечение внимания к нашему клубу и прошу его и дальше нас поддерживать и пиарить. Все у нас будет хорошо!» – заявил директор клуба из третьей лиги.