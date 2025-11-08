  • Спортс
  «Кандидатуру Станковича не будем рассматривать. Он очень много говорит и очень мало делает». Директор «Металлиста» из Королева – на предложение Губерниева Деяну возглавить клуб
Любительский клуб отказался от предложения назначить Деяна Станковича.

Директор «Металлиста» из Королева Сергей Михеенко отклонил предложение назначить главным тренером Деяна Станковича из «Спартака». Ранее такую идею высказал комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Металлист» не будет рассматривать кандидатуру Станковича на пост главного тренера нашего любимого клуба. Он очень много говорит и очень мало делает. Наш тренерский штаб, наоборот, всегда отдается работе, но при этом остается в тени.

Благодарен господину Губерниеву за привлечение внимания к нашему клубу и прошу его и дальше нас поддерживать и пиарить. Все у нас будет хорошо!» – заявил директор клуба из третьей лиги.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Металлиста»
Металлист Королев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
любительский футбол
logoДеян Станкович
logoДмитрий Губерниев
третий дивизион
