Карпин об усталости после 1-го круга РПЛ: «Я тоже хочу к жене и дочке. Если бы «Динамо» играло безобразно, было бы все понятно… Но играем неплохо, а пропускаем дешевые голы. Это давит»
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после первого круга Мир РПЛ.
Сегодня бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре чемпионата России. Московский клуб в данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
– Будет ли скорректирована подготовка к участию в Кубке? Поскольку это единственный осязаемый трофей сейчас.
– Планы часто не зависят от меня, к сожалению. Выбирая состав, выбираешь из того, что есть, а не из того, что мог бы выбрать. Планы можно строить, но на тот момент надо будет смотреть, кто к тому времени у нас будет живой.
– Какое у вас эмоциональное состояние после 15 туров? Станкович сказал, что устал. У вас есть усталость?
– Я к жене и дочке тоже хочу. А по поводу усталости… она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость.
Понятно, что это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно… Но играешь неплохо, а пропускаешь дешевые голы практически в каждой игре, сами себе, и это давит. Причем не столько на меня, сколько на футболистов, – сказал Карпин.
