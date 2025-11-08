Карпин об усталости после 1-го круга РПЛ: «Я тоже хочу к жене и дочке. Если бы «Динамо» играло безобразно, было бы все понятно… Но играем неплохо, а пропускаем дешевые голы. Это давит»

Валерий Карпин: Я тоже хочу к жене и дочке, как Станкович.

Главный тренер «Динамо » Валерий Карпин рассказал об эмоциях после первого круга Мир РПЛ .

Сегодня бело-голубые уступили «Акрону » со счетом 1:2 в 15-м туре чемпионата России. Московский клуб в данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

– Будет ли скорректирована подготовка к участию в Кубке? Поскольку это единственный осязаемый трофей сейчас.

– Планы часто не зависят от меня, к сожалению. Выбирая состав, выбираешь из того, что есть, а не из того, что мог бы выбрать. Планы можно строить, но на тот момент надо будет смотреть, кто к тому времени у нас будет живой.

– Какое у вас эмоциональное состояние после 15 туров? Станкович сказал, что устал. У вас есть усталость?

– Я к жене и дочке тоже хочу. А по поводу усталости… она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость.

Понятно, что это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно… Но играешь неплохо, а пропускаешь дешевые голы практически в каждой игре, сами себе, и это давит. Причем не столько на меня, сколько на футболистов, – сказал Карпин.

Станкович после 3:1 с «Локо»: «В отставку не ухожу. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Хочу домой – к жене, дочке. Если решат уволить завтра, я готов»