В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова: «Не рассматриваем данный трансфер»

В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова.

В пресс-службе «Монако» опровергли информацию о возможной покупке полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова .

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители княжеского клуба связались с «Локо» и готовы заплатить за футболиста около 20 млн евро.

«Информация о том, что клуб хочет купить полузащитника Батракова, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем данный трансфер», – ответили в пресс-службе клуба.

В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 19 матчей во всех турнирах, 13 голов и 4 результативные передачи.