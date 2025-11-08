  • Спортс
  • В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова: «Не рассматриваем данный трансфер»
3

В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова: «Не рассматриваем данный трансфер»

В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова.

В пресс-службе «Монако» опровергли информацию о возможной покупке полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители княжеского клуба связались с «Локо» и готовы заплатить за футболиста около 20 млн евро.

«Информация о том, что клуб хочет купить полузащитника Батракова, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем данный трансфер», – ответили в пресс-службе клуба.

В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 19 матчей во всех турнирах, 13 голов и 4 результативные передачи.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoМонако
logoлига 1 Франция
