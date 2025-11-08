В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова: «Не рассматриваем данный трансфер»
В «Монако» опровергли, что хотят купить Батракова.
В пресс-службе «Монако» опровергли информацию о возможной покупке полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что представители княжеского клуба связались с «Локо» и готовы заплатить за футболиста около 20 млн евро.
«Информация о том, что клуб хочет купить полузащитника Батракова, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем данный трансфер», – ответили в пресс-службе клуба.
В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 19 матчей во всех турнирах, 13 голов и 4 результативные передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»
