Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Арсеналу» нужно доминировать в определенных моментах, чтобы заслужить право доминировать в игре. Победа была близка»

Микель Артета: «Арсеналу» нужно было доминировать против «Сандерленда».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета поделился эмоциями от выездного матча с «Сандерлендом » (2:2) в 11-м туре АПЛ . Хозяева сравняли счет после гола Брайана Бробби на 94-й минуте игры.

О том, был ли он в перерыве раздражен действиями своих игроков

«Дело не в этом, нет. Нам нужно подстраиваться под определенные моменты, а в конце нужно создавать моменты против соперника. Они непобедимы дома не просто так, они очень хорошо делают то, что делают, сильно усложняют игру. Нужно быть очень терпеливым. Нужно доминировать в определенных моментах, чтобы заслужить право доминировать в игре так, как хочется. Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше».

О своих эмоциях после ничьей в концовке

«Опять же, недоволен, потому что хочу побеждать, и игра была близка к победе. Но вы знаете, это Премьер-лига, и они играют в такой манере, что они могут навредить вам. Разницу делает всего один мяч. Я расстроен, потому что мы могли бы лучше защищаться в этом эпизоде, нужно отдать должное сопернику за то, что он сделал: доставил мяч, ударил так головой, а затем нападающему, который отправил мяч в сетку. Иногда нужно признавать это», – сказал Артета.