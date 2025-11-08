«Арсенал» никогда не выглядел так сильно, как сейчас. Им не хватает только трофеев. Райс – это современный Брайан Робсон, носится по полю туда-сюда». Киоун о команде Артеты

Мартин Киоун: «Арсенал» еще никогда не был так силен, как сейчас.

Бывший футболист «Арсенала» Мартин Киоун высказался о потенциале команды, которая лидирует в турнирной таблице АПЛ.

«Арсенал » играл довольно стабильно последние четыре года, но никогда не выглядел так сильно, как сейчас. Это пазл, который мы собирали пять лет.

Это похоже на прошлые чемпионские сезоны. Была сильная защита, но была и очень хорошая полузащита.

Микель Артета постепенно собирает все воедино. Есть Эберечи Эзе в полузащите. У него также появился новый центральный нападающий, хотя, конечно, ему хочется возвращения Кая Хавертца и Габриэля Жезуса .

У него два центральных защитника, которые, возможно, лучшие в Европе, если не самые лучшие. Кристиан Москера – игрок того же склада, с той же ДНК.

На позиции крайнего защитника сезон начал Бен Уайт , затем получил травму, и Юрриен Тимбер с тех пор стал настоящим открытием. А на позиции левого защитника Риккардо Калафьори , игрок сборной Италии, борется Майлзом Льюис-Скелли . Это настоящая борьба за место в основном составе, не правда ли?

Перед ними Мартин Субименди – лучший из всех, кого я видел в Европе. А Деклан Райс – он словно современный Брайан Робсон. Он носится по полю туда-сюда. Он преодолевает невероятные расстояния на поле, не говоря уже о качестве его подач.

Единственное, чего им не хватает, – это трофеи. Мы видим, насколько хороша их защита», – сказал Мартин Киоун.