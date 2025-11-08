Артета о 2:2 с «Сандерлендом»: «Тяжелое испытание. Мне нравится, как отреагировал «Арсенал», отыгравшись и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига»

Микель Артета высказался о ничьей «Арсенала» и «Сандерленда».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета подвел итоги игры с «Сандерлендом » в 11-м туре АПЛ (2:2).

– Что думаете об игре?

– По-настоящему тяжелое испытание. Мы это знали – они так выстраивают игру, что тебе всегда тяжело. В концовке, к сожалению, мы пропустили гол. Количество добавленного времени многое говорит об игре.

– Что вы сказали в перерыве?

– Что мы должны действовать лучше, учитывая то, как мы пропустили гол.

То, что они делают, понятно, и они делают это очень хорошо. Мы готовились к этому на тренировках, но это нужно уметь применять во время матча».

Оба гола пришли после длинных передач и скидок – похожие эпизоды. Но нужно отдать должное сопернику. У них есть Бэллард , они умеют создавать такие моменты. Они умеют забивать такие голы – именно поэтому они находятся там, где находятся.

– Это показывает уровень конкурентности в Премьер-лиге?

– Мы это видим каждую неделю, с любым соперником. Разница между командами несущественна.

Сейчас у нас перерыв на матчи сборных. Мы очень разочарованы, но нужно двигаться дальше.

– Вы все еще рады, что отыгрались с 0:1?

– Конечно. Мне нравится, как отреагировала команда, забив два гола и выйдя вперед. Жаль, что пропустили в концовке, но такова эта лига, – сказал Артета.