Маурисио Почеттино: «Месси меняет спортивную культуру США. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами»

Маурисио Почеттино: Месси меняет спортивную культуру США.
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о влиянии Лионеля Месси на американский футбол.
«Месси меняет спортивную культуру страны. Раньше дети мечтали играть в баскетбол или американский футбол, а теперь они хотят стать еще и футболистами», – сказал Маурисио Почеттино.
Аргентинский нападающий выступает за «Интер Майами» с 2023 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.sportskeeda.com
