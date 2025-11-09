  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Яя Туре перед матчем легенд «Барсы» и «Реала» в Сальвадоре: «Не знал, что Сальвадор – это страна. Думал, это где-то в Бразилии»
11

Яя Туре перед матчем легенд «Барсы» и «Реала» в Сальвадоре: «Не знал, что Сальвадор – это страна. Думал, это где-то в Бразилии»

Яя Туре не знал, что Сальвадор – это страна.

Бывший полузащитник «Барселоны» ивуариец Яя Туре удивился тому, что Сальвадор – это страна.

Это произошло перед матчем легенд «Барселоны» и «Реала», который состоялся в Сальвадоре и завершился со счетом 2:0 в пользу легенд каталонского клуба. 

«Я не знал, что Сальвадор – это страна. Думал, что он где-то в Бразилии или что-то вроде того.

Но для меня большая радость быть здесь – люди здесь очень простые и добрые», – сказал Яя Туре на предматчевой пресс-конференции, где также присутствовали Карлес Пуйоль, Пепе и Икер Касильяс

Что «Динамо» делать с Карпиным?9968 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoПепе
logoБарселона
logoЛа Лига
болельщики
logoКарлес Пуйоль
logoИкер Касильяс
logoРеал Мадрид
logoЯя Туре
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная Испании представила форму к ЧМ-2026 – красно-синюю с желтыми полосками: «Дизайн отражает свободный стиль игры и новый взгляд на футбол»
5 ноября, 15:48Фото
Фанаты «Реала» скандировали «Барса» – шлюхи», «Барса» – пидоры» и «Болеть за «Барсу» – значит быть #######» перед и во время класико. Ла Лига зафиксировала нарушения
28 октября, 16:31
Хейсен жестом призывал фанатов «Реала» громче скандировать ¡Puta Barça! и прикладывал ладони к ушам после победы в класико
26 октября, 22:04Фото
Главные новости
«Фемицид начинается со слов. Если быть девочкой, значит быть хуже, то женщин можно насиловать, убивать. В нормальном мире тренера «Интернасьонала» уволили бы». Журналистка про «футбол для мужиков»
20 минут назад
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
22 минуты назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге, у «Барселоны» на 3 очка меньше после 12 туров, «Вильярреал» отстает на 5 баллов, «Атлетико» – на 6
22 минуты назад
У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
38 минут назад
«Сельта» уступила «Барселоне» – 2:4. Левандовски сделал хет-трик, у Рэшфорда 2 ассиста, Ямаль забил
41 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Сельту», «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано»
42 минуты назад
Коло-Муани сломал челюсть в матче с «МЮ». Форвард «Тоттенхэма» не сыграет за Францию в ноябре, вместо него вызван Товен
54 минуты назад
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 25 матчей подряд. Матвей не играет с мая
58 минут назад
«Интер» стал лидером Серии А после 11-го тура, у «Ромы» тоже 24 очка, «Милан» и «Наполи» отстают на 2 балла, «Болонья» – на 3, «Ювентус» – на 5
сегодня, 21:44
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Лацио», «Рома» обыграла «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
сегодня, 21:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
4 минуты назад
Де Йонга удалили на 95-й в игре с «Сельтой» за две желтые – за удары локтем и по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»
33 минуты назад
У Флика 55 побед в 76 матчах во главе «Барсы». У каталонцев при нем 12 поражений, разница мячей – 218:94
38 минут назад
«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года
46 минут назад
Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
47 минут назад
У Рэшфорда 13 (6+7) очков в 16 матчах за «Барсу» – форвард сделал 2 ассиста в игре с «Сельтой»
48 минут назад
У Левандовского хет-трик в игре с «Сельтой. Форвард «Барсы» забил 7 голов в 9 матчах Ла Лиги
49 минут назад
«ПСЖ» Сафонова возглавил Лигу 1 после 12 туров, у «Марселя» и «Ланса» по 25 очков, у «Монако» Головина – 20 и 6-е место
52 минуты назад
«Лион» уступил «ПСЖ» – 2:3. Невеш забил на 95-й, у Витиньи 2 ассиста, у Хвичи гол
сегодня, 21:43
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Лион», «Страсбур» обыграл «Лилль», «Ницца» уступила «Мецу»
сегодня, 21:42