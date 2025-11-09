Яя Туре перед матчем легенд «Барсы» и «Реала» в Сальвадоре: «Не знал, что Сальвадор – это страна. Думал, это где-то в Бразилии»

Яя Туре не знал, что Сальвадор – это страна.

Бывший полузащитник «Барселоны» ивуариец Яя Туре удивился тому, что Сальвадор – это страна.

Это произошло перед матчем легенд «Барселоны» и «Реала », который состоялся в Сальвадоре и завершился со счетом 2:0 в пользу легенд каталонского клуба.

«Я не знал, что Сальвадор – это страна. Думал, что он где-то в Бразилии или что-то вроде того.

Но для меня большая радость быть здесь – люди здесь очень простые и добрые», – сказал Яя Туре на предматчевой пресс-конференции, где также присутствовали Карлес Пуйоль , Пепе и Икер Касильяс .