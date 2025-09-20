Карпин отстранил Нгамале от матча с «Оренбургом» из-за пропуска части занятия «Динамо» («Мутко против»)

Муми Нгамале пропустит игру с «Оренбургом» по дисциплинарным причинам.

По данным «Мутко против», тренерский штаб «Динамо » отстранил полузащитника от выездной игры 9-го тура Мир РПЛ из-за того, что футболист без веских причин не пришел на часть тренировки.

Под руководством Валерия Карпина Нгамале провел 7 матчей в чемпионате, в трех последних выйдя на замену после 75-й минуты. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .