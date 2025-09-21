  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин про 3:1 с «Оренбургом»: «На искусственном газоне непривычно, но все готовятся, три очка взяли – слава богу. Позитив дает не таблица, а последние игры»
4

Карпин про 3:1 с «Оренбургом»: «На искусственном газоне непривычно, но все готовятся, три очка взяли – слава богу. Позитив дает не таблица, а последние игры»

Валерий Карпин оценил победу «Динамо» над «Оренбургом» (3:1).

– Состояние [искусственного] газона как всегда, оно не меняется. Непривычно, но все готовятся. Три очка взяли – слава богу. На этом поле играли правильно.

Нгамале не в заявке из‑за опоздания на тренировку?

– Все правильно.

– Разовая акция или нет?

– Посмотрим.

Тюкавин не сыграл из‑за поля?

– Да.

– Команда уже седьмая. Позитив?

– Позитив дает не таблица, а последние игры в РПЛ, в Кубке. Если брать необязательные голы со «Спартаком» и сегодня, – сказал главный тренер московского «Динамо» Карпин после матча 9-го тура Мир РПЛ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
стадион Газовик
logoМатч ТВ
logoВалерий Карпин
logoМуми Нгамале
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»
323 минуты назад
Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39
138 минут назад
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю
2250 минут назадВидео
«Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих
27сегодня, 11:03
«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. Маухуб забил после столкновения Овсянникова и Ценова, Савельев – после ошибки Зайнутдинова, Осипенко реализовал пенальти
117сегодня, 11:02
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе», «Райо» против «Сельты»
913 минуты назадLive
Хотим стильно и со вкусом – Сирене нужен дизайнер, который поможет воплотить в жизнь наши креативные спецпроекты!
7 минут назадВакансия
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого принимает «Чэнду», идущий на первом месте. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
57 минут назадВидео
«Спартак» – «Крылья Советов». 0:1 – Игнатенко открыл счет на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
6726 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» играет с «Крыльями», «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
74434 минуты назадLive
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд – игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю
2250 минут назадВидео
Агенты ищут для Умярова клубы в Европе. Хавбек может покинуть «Спартак» летом 2026-го, красно-белые хотят не менее 12 млн евро (Sport24)
2657 минут назад
«Динамо» Карпина выиграло 2 матча подряд с общим счетом 7:1. Также у тренера сборной России 5 поражений с учетом пенальти и 3 ничьих
27сегодня, 11:03
«Динамо» обыграло «Оренбург» на выезде – 3:1. Маухуб забил после столкновения Овсянникова и Ценова, Савельев – после ошибки Зайнутдинова, Осипенко реализовал пенальти
117сегодня, 11:02
Виктор Бонифасе: «Найдите себе одну девушку или двух. Успокойтесь максимум на трех. Если вы проходите через трудный период, то и четыре – тоже нормально»
29сегодня, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Мальорка» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
1 минуту назад
«Балтика» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
61 минуту назад
Слишкович о пенальти «Динамо»: «Не было нарушения. Судья свистнул, пошел смотреть видео, взял ответственность на себя»
8 минут назад
Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»
413 минут назад
«Оренбург» обратится в ЭСК по поводу пенальти на Сергееве в матче с «Динамо»: «Есть большие сомнения в правильности его назначения»
323 минуты назад
Матвей Кисляк: «Каждый хочет проявить себя в европейском чемпионате. Головин успел уехать, а потом наступил 2022-й, и уезжать стало сложнее»
126 минут назад
Осипенко забил 25-й гол в РПЛ. Только у Игнашевича больше среди центральных защитников в XXI веке – 39
138 минут назад
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
1142 минуты назад
«Лацио» – «Рома». 0:1 – Пеллегрини открыл счет. Онлайн-трансляция
157 минут назадLive
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 10:55