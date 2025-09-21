Карпин про 3:1 с «Оренбургом»: «На искусственном газоне непривычно, но все готовятся, три очка взяли – слава богу. Позитив дает не таблица, а последние игры»
Валерий Карпин оценил победу «Динамо» над «Оренбургом» (3:1).
– Состояние [искусственного] газона как всегда, оно не меняется. Непривычно, но все готовятся. Три очка взяли – слава богу. На этом поле играли правильно.
– Нгамале не в заявке из‑за опоздания на тренировку?
– Все правильно.
– Разовая акция или нет?
– Посмотрим.
– Тюкавин не сыграл из‑за поля?
– Да.
– Команда уже седьмая. Позитив?
– Позитив дает не таблица, а последние игры в РПЛ, в Кубке. Если брать необязательные голы со «Спартаком» и сегодня, – сказал главный тренер московского «Динамо» Карпин после матча 9-го тура Мир РПЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
