  • «Борьба с женоненавистничеством и сексизмом – задача мужчин, как борьба с расизмом – задача белых». Журналистка Лакомб о словах тренера «Интернасьонала» про «футбол для мужиков»
«Борьба с женоненавистничеством и сексизмом – задача мужчин, как борьба с расизмом – задача белых». Журналистка Лакомб о словах тренера «Интернасьонала» про «футбол для мужиков»

Милли Лакомб: «Интернасьонал» должен уволить Диаса за сексистские заявления.

Журналистка Милли Лакомб призвала уволить главного тренера «Интернасьонала» Рамона Диаса за сексистские высказывания.

После ничьей с «Баией» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Бразилии Диас заявил: «Футбол – для мужиков, а не для девочек». Ранее аргентинский тренер критиковал работу женщины-арбитра из-за ВАР.

«Интернасьонал» должен немедленно уволить Рамона Диаса за его оскорбительные высказывания. «Футбол для мужчин, а не для девочек». Эта фраза была произнесена прямолинейно, без намеков, без какой-либо попытки скрыть жестокость сказанного. После ничьей с «Баией» аргентинец почувствовал, что должен выплеснуть эти слова наружу.

Смысл предельно ясен. Девушки, женщины, эта игра не для вас. Женщины, которые болеют за «Интернасьонал», уходите. Вы годитесь только для того, чтобы покупать билеты, абонементы и другие товары – и ни для чего больше. Женщины, которые любят этот вид спорта, вы нам не нужны. Вы достойны презрения.

Наши коллеги-журналисты были прямо перед ним, когда тренер совершил женоненавистнический поступок. Что они сделали? Ничего. Не было ни криков, ни возмущения, никто не встал и не ушел. Вопрос, который последовал за этим преступлением – да, это следует считать преступлением, и Сенат уже одобрил законопроект, который предусматривает, что так и должно быть, – касался замен, произведенных тренерским штабом. Из чего явно следует, что все согласились с этим заявлением. Мы не чувствуем ничего, кроме тошноты.

Я не знаю, были ли в комнате женщины, но я знаю, что все вопросы задавались мужскими голосами. Теперь я вижу комментарии возмущенных мужчин, которые хотят знать, что мы, женщины, намерены делать с этим заявлением. Мы? Драться врукопашную с каждым придурком – это наша обязанность?

Мы хотим знать, что будете делать вы. Борьба с женоненавистничеством и сексизмом – задача мужчин, так же, как борьба с расизмом – задача белых. На прошлой неделе, когда Анчелотти был оскорблен действиями Леао и Освальдо де Оливейры, игроки были возмущены. Где же возмущающиеся сейчас?

На пресс-конференции присутствовали два десятка журналистов, но никто не произнес ни слова. Такова реальность нашего футбола. Это спорт, который ненавидит нас, который исключает нас, который отталкивает нас, который заставляет нас замолчать. Такая позиция оправдывает любое насилие в отношении женщин, и с этим необходимо бороться», – написала журналистка, комментатор, писатель и сценаристка Лакомб в своей колонке для UOL.

Журналистка Лакомб о Винисиусе: «Проигрыш «Золотого мяча» – один из эпизодов расизма. Будь он белым, его бы воспринимали как парня с выраженной позицией, а не нарушителя спокойствия»

«От чернокожего ждут фразы «да, сеньор», выходящее за рамки воспринимается как высокомерие. Вини должен опустить голову и играть молча в глазах общества». Журналистка Лакомб о расизме

«Винисиус раздражает расистов на поле и вне его. Поэтому он проиграл Родри». Журналистка Лакомб о «Золотом мяче»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: UOL
