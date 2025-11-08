Тедеев про 2:1 с «Динамо»: «Автобус «Акрона» был с наворотами. Игра требовала действовать так»

Тедеев про 2:1 с «Динамо»: автобус «Акрона» был с наворотами.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча против московского «Динамо» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

– Радуемся, что победили сильную команду. Мы были достойны победы, хорошо вели единоборства, не давали создавать моменты. Защитники справлялись с разными ситуациями. Рад, что футболисты сегодня выполнили то, что мы вынашивали на протяжении времени подготовки к матчу.

Благодарен футболистам, всем, кто причастен, болельщикам. При счете 2:0 мы не успокаивались, получилась хорошая игра. Футболисты друг друга настраивали, мы не оставались в стороне. Сложилось так, как должно было.

– Изучали игру «Динамо» с «Зенитом»?

– Игроки «Динамо» индивидуально очень высокого уровня. Мы смотрели их матчи. У них есть игроки, которым нельзя давать время и пространство для принятия решений. Поэтому мы играли плотно.

– Считаете, что у вас был сегодня «автобус»?

– Наш «автобус» был с наворотами. Игра требовала действовать так, как действовали, — сказал Тедеев.