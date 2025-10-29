Аллегри об 1:1 с «Аталантой»: «Мы принимали неверные решения в атакующей трети поля. Именно здесь нам нужно прибавить»

Массимилиано Аллегри оценил ничью с «Аталантой» (1:1).

«У нас отсутствуют несколько игроков, но команда реагирует хорошо. В первом тайме после забитого гола нам пришлось обороняться, потому что мы допускали много технических ошибок.

После перерыва мы стали играть лучше, создавали моменты, но принимали неверные решения в атакующей трети поля. Именно здесь нам нужно прибавить, команде нужно больше верить в то, что она делает.», – сказал тренер «Милана ».