Аллегри об 1:1 с «Аталантой»: «Мы принимали неверные решения в атакующей трети поля. Именно здесь нам нужно прибавить»
Массимилиано Аллегри оценил ничью с «Аталантой» (1:1).
«У нас отсутствуют несколько игроков, но команда реагирует хорошо. В первом тайме после забитого гола нам пришлось обороняться, потому что мы допускали много технических ошибок.
После перерыва мы стали играть лучше, создавали моменты, но принимали неверные решения в атакующей трети поля. Именно здесь нам нужно прибавить, команде нужно больше верить в то, что она делает.», – сказал тренер «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости