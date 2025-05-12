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  • «Миллиметровый офсайд создает дискомфорт. Оцениваем изменение, чтобы учитывать только значимые части тела, ВАР надо использовать сбалансированно». Замгенсека УЕФА о правилах
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«Миллиметровый офсайд создает дискомфорт. Оцениваем изменение, чтобы учитывать только значимые части тела, ВАР надо использовать сбалансированно». Замгенсека УЕФА о правилах

УЕФА может внести изменение в правило фиксирования офсайда.

«Миллиметровый офсайд создает дискомфорт. Мы оцениваем изменение, которое будет учитывать только значимые части тела, чтобы избежать отмены голов из-за нескольких сантиметров.

ВАР остается основополагающим, но его необходимо использовать сбалансированно, чтобы не искажать игру», – сказал заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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