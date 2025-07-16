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IFAB может разрешить ВАР вмешиваться в эпизоды со вторыми желтыми и ошибочно назначенными угловыми. Добивания после сэйвов при пенальти могут запретить

Футбольные правила могут претерпеть изменения.

По информации The Times, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может расширить полномочия ВАР: видеоассистентам арбитров могут разрешить вмешиваться в эпизоды со вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми. 

Кроме того, может быть изменено правило исполнения пенальти: в случае, если вратарь отразит удар, эпизод будет считаться завершенным, а у атакующей команды не будет права на добивание. 

Считается, что внедрение правила, согласно которому ВАР сможет отменять неверно назначенные угловые, может получить значительную поддержку.

Идея о вмешательстве видеоассистентов в эпизоды со вторыми желтыми карточками считается противоречивой, поскольку решения арбитров в таких ситуациях часто субъективны. Сторонники нововведения настаивают на том, что удаления игроков из-за вторых желтых карточек во многом влияют на исходы матчей – следовательно, у ВАР должно быть право на вмешательство в таких ситуациях. 

Руководство IFAB хочет убедиться, что расширение полномочий ВАР не приведет к серьезному увеличению количества пауз в матчах. Если соответствующие изменения будут приняты, новые правила вступят в силу без предварительного тестирования.

В случае с добиваниями после пенальти ситуация иная: IFAB хочет провести длительные эксперименты, прежде чем вносить поправки в существующий порядок. 

Любые предложения об изменении правил должны быть представлены на собрании IFAB в ноябре. Голосование о поправках проходит в марте. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
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