УЕФА о ВАР: «97,49% решений судей – правильные без его помощи. С ним точность повышается до 99,60%»

В УЕФА заявили, что с ВАР точность решений арбитров почти 100%.

«Судьи принимают в среднем 200 решений за матч – одно каждые 20-25 секунд. Без использования ВАР 97,49% решений оказываются правильными.

С применением технологии точность принятия решений повышается до 99,60%», – говорится в статье Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отметим, что глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сообщил, что на этой неделе в Лиссабоне состоится симпозиум на тему системы видеопомощи арбитрам (ВАР). В нем примут участие ФИФА, УЕФА, IFAB , национальные ассоциации, лиги, клубы, тренеры, судьи, игроки и болельщики, а также эксперты в области технологий и коммуникаций и представители других видов спорта, которые используют видеотехнологии.