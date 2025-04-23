  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА о ВАР: «97,49% решений судей – правильные без его помощи. С ним точность повышается до 99,60%»
33

УЕФА о ВАР: «97,49% решений судей – правильные без его помощи. С ним точность повышается до 99,60%»

В УЕФА заявили, что с ВАР точность решений арбитров почти 100%.

«Судьи принимают в среднем 200 решений за матч – одно каждые 20-25 секунд. Без использования ВАР 97,49% решений оказываются правильными.

С применением технологии точность принятия решений повышается до 99,60%», – говорится в статье Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отметим, что глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сообщил, что на этой неделе в Лиссабоне состоится симпозиум на тему системы видеопомощи арбитрам (ВАР). В нем примут участие ФИФА, УЕФА, IFAB, национальные ассоциации, лиги, клубы, тренеры, судьи, игроки и болельщики, а также эксперты в области технологий и коммуникаций и представители других видов спорта, которые используют видеотехнологии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
logoРоберто Розетти
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУЕФА
видеоповторы
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
IFAB
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
правила
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoФИФА
logoЛига конференций УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-арбитр Захаров о Коллине: «Дохлый, даже ресницы не растут – за счет харизмы вылезал, сомневаюсь в его мужских способностях. Судья – это уверенный в себе, сильный и достойный мужчина»
4521 марта, 12:23
Раньери о судействе с «Порту»: «Штилер ждал, чтобы подарить им победу. Розетти назначил арбитра, при котором гости не выигрывают, он поставил Тэйлора на тот финал ЛЕ. Мы сотворили чудо»
314 февраля, 12:40
Глава судейского комитета УЕФА перед Евро объяснял сборным, что пенальти за игру рукой как у Кукурельи назначаться не будут
516 июля 2024, 10:11
Главные новости
Кэпсы с футболистами РПЛ – мечта детства осуществилась! Бежим играть
11 минут назадТесты и игры
«Хетафе» – «Реал». 0:1 – Гюлер забил ударом из-за штрафной. Онлайн-трансляция
9117 минут назадLive
Иньеста о «Барсе» Флика: «Самое поразительное – это живая команда, с душой, с желанием... Они транслируют радость, взаимопонимание, жизненную энергию в игре»
921 минуту назад
«Интер» – «Милан». 0:1 – Йович забил головой. Онлайн-трансляция
5631 минуту назадLive
Тудор про 0:1 от «Пармы»: «Ювентусу» не хватало всего понемногу. Мы заслужили гол, но надо принять поражение. Мы должны расти, быть злее, хотеть побеждать. Не тактика приносит победу»
1135 минут назад
Ямаль о родителях: «На поле во мне больше отца, вне поля – матери. Всегда говорю, что никогда не смогу отблагодарить их в полной мере, но я постараюсь»
937 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна против «Алавеса», «Атлетик» победил «Лас-Пальмас»
7641 минуту назадLive
«Краснодар» снова попытается подписать Осипенко. Клубу также интересен Жубал из «Осера» (Legalbet)
653 минуты назад
«Матч ТВ» вместо игры «Интер» – «Милан» в Кубке Италии показывает овертайм 7-го матча «Локо» и «Авангарда» в Кубке Гагарина
80сегодня, 19:08
Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» принимает «Милан» в ответном матче, «Болонья» сыграет с «Эмполи» в четверг
13сегодня, 19:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Хилаль» может предложить за Осимхена деньги, выделенные на трансфер Салаха. Форвард открыт к переходу в Саудовскую Аравию
45 секунд назад
Из-за разрыва «крестов» защитник «Динамо» Махачкала Джапо пропустит 7-8 месяцев
6 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» сыграла вниью с «Аль-Халиджем», «Аль-Рияд» – с «Аль-Фатехом»
39 минут назад
Гюлер забил в Ла Лиге впервые с декабря – «Хетафе» из-за пределов штрафной
312 минут назад
Влахович травмировал бедро и был заменен в перерыве игры «Ювентуса» с «Пармой»
118 минут назад
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». 2:1 – Кивер, Эзе и Троссард забили. Онлайн-трансляция
1226 минут назадLive
Луиш Фигу: «Интер» борется за требл и делает это, играя на отличном уровне. Итальянский дух заставляет их внимательно обороняться, а в атаке много игроков, способных сделать разницу»
737 минут назад
«Ювентус» выпал из топ-4 Серии А после 33-го тура. Команда Тудора на 12 очков отстает от «Интера» и «Наполи», на 5 – от «Аталанты», на 1 – от «Болоньи»
546 минут назад
Мигель Анхель Надаль: «У «Реала» может быть лучшая атака в мире, но футбол – это не только наличие лучших игроков. Должен быть баланс, а «Мадриду» его не хватало»
5сегодня, 19:07
Косоваре Аслани раскритиковала сравнения мужского и женского футбола в разговоре с Мугурусой: «Тебе когда-нибудь говорили, что Надаль лучше тебя?»
11сегодня, 18:51