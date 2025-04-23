УЕФА о ВАР: «97,49% решений судей – правильные без его помощи. С ним точность повышается до 99,60%»
В УЕФА заявили, что с ВАР точность решений арбитров почти 100%.
«Судьи принимают в среднем 200 решений за матч – одно каждые 20-25 секунд. Без использования ВАР 97,49% решений оказываются правильными.
С применением технологии точность принятия решений повышается до 99,60%», – говорится в статье Союза европейских футбольных ассоциаций.
Отметим, что глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти сообщил, что на этой неделе в Лиссабоне состоится симпозиум на тему системы видеопомощи арбитрам (ВАР). В нем примут участие ФИФА, УЕФА, IFAB, национальные ассоциации, лиги, клубы, тренеры, судьи, игроки и болельщики, а также эксперты в области технологий и коммуникаций и представители других видов спорта, которые используют видеотехнологии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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