Голенков о долгом просмотре момента с отмененным голом: «Может, связи нет, в Ростове ее глушат. Надо спросить у судей»
Егор Голенков прокомментировал отмену своего гола в матче с «Акроном» (0:1).
Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался после игры 14-го тура Мир РПЛ.
— Твое мнение: почему долго смотрели момент с первым голом?
— Может, связи нет, в Ростове‑на‑Дону ее глушат. Надо спросить у судей, почему так долго.
— ВАР не дал «Ростову» одержать победу?
— Да, получается так, — сказал Голенков.
ВАР 10 минут смотрел повтор гола Голенкова «Акрону» – из-за офсайда взятие ворот отменили. Матч завершился на 106-й минуте
