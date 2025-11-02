  • Спортс
0

Голенков о долгом просмотре момента с отмененным голом: «Может, связи нет, в Ростове ее глушат. Надо спросить у судей»

Егор Голенков прокомментировал отмену своего гола в матче с «Акроном» (0:1).

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался после игры 14-го тура Мир РПЛ.

— Твое мнение: почему долго смотрели момент с первым голом?

— Может, связи нет, в Ростове‑на‑Дону ее глушат. Надо спросить у судей, почему так долго.

— ВАР не дал «Ростову» одержать победу?

— Да, получается так, — сказал Голенков.

ВАР 10 минут смотрел повтор гола Голенкова «Акрону» – из-за офсайда взятие ворот отменили. Матч завершился на 106-й минуте

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
