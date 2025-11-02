«Смотреть ВАР 10 минут – безобразие полное. Футбольный человек за 2 минуты все определит». Кузнецов об отмененном голе «Ростова»

Дмитрий Кузнецов: смотреть ВАР 10 минут – безобразие полное.

Дмитрий Кузнецов высказался о затяжной проверке гола в матче «Ростов » – «Акрон » (0:1).

Нападающий хозяев Егор Голенков отправил мяч в сетку на 82-й минуте. Судейская бригада во главе с Яном Бобровским начала изучать эпизод на предмет офсайда.

Проверка заняла около 10 минут , после чего было принято решение не засчитывать гол из-за положения вне игры.

– Я считаю, что смотреть ВАР 10 минут – это безобразие полное. Футбольный человек за 2 минуты все определит, если есть множество повторов с разных ракурсов. А смотреть так долго – значит, есть какие-то сомнения. Меня это удивляет.

– Есть ли в России глобальная проблема с ВАР? И как с этим бороться?

– Мне хватает двух повторов с разных ракурсов, чтобы понять, например, был пенальти или нет. Но есть регламент – отставленная рука или нет. Или нужно прийти к единому мнению: любая рука – пенальти. А то все время меняем регламент и правила, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.