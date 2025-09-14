Анчелотти о стиле игры: «Он зависит от игроков, не от тренера. Пеп не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»

Карло Анчелотти заявил, что тренерский стиль зависит от игроков команды.

– В интервью France Football вы сказали, что были «хорошим тактиком», но «стиля Анчелотти не существовало». Что такое стиль?

– Стиль зависит не от вас. Он зависит от игроков, которые у вас есть. Пеп Гвардиола создал свой стиль с Хави, Андресом Иньестой , Серхио Бускетсом и Лионелем Месси . Я считаю, что Юрген Клопп тоже создал свой стиль, футбол, полный напряжения и давления, потому что у него были игроки, обладающие такими качествами.

В обратную сторону: Гвардиола не смог бы создать свой стиль с игроками Клоппа, а Клопп, пытаясь прессинговать с Хави , Бускетсом, Иньестой и Месси, тоже не преуспел бы.

– Разве спокойствие – не ваш стиль?

– Это не тактический стиль. Насколько я понимаю, у меня есть способность управлять людьми. Не игроками, а людьми.

– Смогли бы вы стать менеджером в крупной компании?

– Да. Да, я так думаю. Потому что дело всегда в людях. Даже если сегодня я руковожу людьми, которые играют в футбол (улыбается).

– В вашей книге Паоло Мальдини говорит: «С Карло я получал удовольствие не только от игры в футбол, но и от жизни». Это ли не лучший комплимент?

– (Размышляет). Когда это говорит Мальдини, то да. Думаю, в конечном итоге все игроки, которых я тренировал, получили от этого пользу и оценили это. Потому что мой стиль руководства гибкий. Я не диктатор. Я обычный человек, который любит жить в спокойной обстановке. Когда ты спокоен, ты получаешь от других максимум пользы, – сказал главный тренер сборной Бразилии.