Гвардиола о матче с «Арсеналом»: «Никогда в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, в центре и в глубине. Невероятно позитивно, что «Сити» это удалось»

Пеп Гвардиола согласен, что «Сити» пришлось адаптироваться к игре с «Арсеналом».

Главный тренер «горожан» отреагировал на заявления о том, что его команда стала больше играть от обороны в АПЛ .

«Манчестер Сити » сыграл вничью с «канонирами» (1:1) в 5-м туре АПЛ.

«Когда я начинал как футболист под руководством Йохана Кройффа в «Барселоне», когда соперник опекал персонально, он говорил: «Пеп, когда ты, опорник, с мячом, посмотри на Ромарио , посмотри вперед».

Зачем нам играть накоротке, если тот парень находится под опекой, и тот – тоже? Нужно бороться один на один. Если хочешь играть один на один против Эрлинга [Холанда] – пожалуйста. Если проиграешь эту дуэль, будет гол.

Иногда мы не очень хороши, иногда соперник лучше. Когда мы защищаемся глубоко – из-за того, что соперник лучше, или из-за того, что мы играем дерьмово – бежать в переходных фазах нормально.

Но если [атака] не получается, то это потому, что мы играли плохо, а не потому, что хотим этого. Мы здесь, чтобы играть.

Никогда еще в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, компактно, в центре и в глубине. Никогда. Мы смогли сделать это против «Арсенала », и я считаю это невероятно позитивной вещью для нашего будущего», – сказал Гвардиола.