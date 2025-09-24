  • Спортс
  • Гвардиола о матче с «Арсеналом»: «Никогда в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, в центре и в глубине. Невероятно позитивно, что «Сити» это удалось»
14

Пеп Гвардиола согласен, что «Сити» пришлось адаптироваться к игре с «Арсеналом».

Главный тренер «горожан» отреагировал на заявления о том, что его команда стала больше играть от обороны в АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «канонирами» (1:1) в 5-м туре АПЛ.

«Когда я начинал как футболист под руководством Йохана Кройффа в «Барселоне», когда соперник опекал персонально, он говорил: «Пеп, когда ты, опорник, с мячом, посмотри на Ромарио, посмотри вперед».

Зачем нам играть накоротке, если тот парень находится под опекой, и тот – тоже? Нужно бороться один на один. Если хочешь играть один на один против Эрлинга [Холанда] – пожалуйста. Если проиграешь эту дуэль, будет гол.

Иногда мы не очень хороши, иногда соперник лучше. Когда мы защищаемся глубоко – из-за того, что соперник лучше, или из-за того, что мы играем дерьмово – бежать в переходных фазах нормально.

Но если [атака] не получается, то это потому, что мы играли плохо, а не потому, что хотим этого. Мы здесь, чтобы играть.

Никогда еще в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, компактно, в центре и в глубине. Никогда. Мы смогли сделать это против «Арсенала», и я считаю это невероятно позитивной вещью для нашего будущего», – сказал Гвардиола.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57605 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЛа Лига
logoБарселона
брань
logoЙохан Кройфф
logoтактика
logoРомарио
logoЭрлинг Холанд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
