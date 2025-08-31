  • Спортс
  • Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»
87

Пеп об игре «Сити»: «После 18 трофеев и 4 АПЛ подряд я изменю свой стиль, конечно. Никогда! Обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных передач»

Пеп Гвардиола не собирается меняться в плане стиля игры.

Главного тренера «Ман Сити» спросили, изменился ли стиль игры команды. 

«Да, после 18 выигранных трофеев я изменю свой стиль, конечно. После четырех подряд побед в Премьер-лиге я изменю свои убеждения в том, как должны играть мои команды... Никогда я не поменяю свои убеждения о том, как мы должны играть!

Если мы возвращаем мяч высоко на чужой половине поля, я хочу атаковать быстро. Когда соперник играет высоким прессингом, один в один, и мы проходим первую волну давления – я хочу атаковать быстро. Но потом... я обожаю перекатывать мяч тысячу миллионов скучных-скучных передач. Я обожаю это.

Я люблю, когда мои команды владеют мячом, играют и играют. Но бывают моменты, когда нужно атаковать быстро. Но мы делаем это с первого дня: Лерой [Сане] и Рахим [Стерлинг] бегали, как машины, мы атаковали очень быстро...» – сказал Гвардиола

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: City Xtra
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoтактика
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
