Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока
Лионель Месси вошел в список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS.
Полный список кандидатов Международной федерации футбольной истории и статистики выглядит следующим образом:
– Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид»);
– Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);
– Коул Палмер (Англия, «Челси»);
– Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»);
– Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);
– Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити» / «Наполи»);
– Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
– Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);
– Педри (Испания, «Барселона»);
– Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
– Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);
– Хамес Родригес (Колумбия, «Леон»);
– Рео Хатате (Япония, «Селтик»);
– Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм» / «Тоттенхэм»);
– Малик Тиллман (США, ПСВ / «Байер»).
Кроме того, на прошлой неделе IFFHS представила номинантов на приз лучшему игроку году.
В список вошли:
– Коул Палмер (Англия, «Челси»);
– Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);
– Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);
– Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);
– Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
– Харри Кейн (Англия, «Бавария»);
– Жоау Невеш (Португалия, «ПСЖ»);
– Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»);
– Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);
– Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
– Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»);
– Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);
– Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
– Педри (Испания, «Барселона»);
– Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);
– Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
– Бруно Гимараэс (Бразилия, «Ньюкасл»);
– Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай, «Фламенго»);
– Густаво Гомес (Парагвай, «Палмейрас»);
– Хулиан Альварес (Аргентина, «Атлетико Мадрид»);
– Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);
– Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль» / «Бавария»);
– Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси»);
– Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона»);
– Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»);
– Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
–Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
– Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия» Дортмунд);
– Сон Хын Мин (Южная Корея,«Тоттенхэм» / «Лос-Анджелес»);
– Кристиан Пулишич (США, «Милан»).