Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока

Лионель Месси претендует на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS.

Лионель Месси вошел в список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS .

Полный список кандидатов Международной федерации футбольной истории и статистики выглядит следующим образом:

– Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид»);

– Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед »);

– Коул Палмер (Англия, «Челси»);

– Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»);

– Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);

– Кевин де Брюйне (Бельгия , «Манчестер Сити» / «Наполи»);

– Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

– Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);

– Педри (Испания, «Барселона»);

– Витинья (Португалия, «ПСЖ »);

– Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами »);

– Хамес Родригес (Колумбия, «Леон»);

– Рео Хатате (Япония , «Селтик »);

– Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм » / «Тоттенхэм»);

– Малик Тиллман (США, ПСВ / «Байер »).

Кроме того, на прошлой неделе IFFHS представила номинантов на приз лучшему игроку году.

В список вошли:

– Коул Палмер (Англия, «Челси»);

– Деклан Райс (Англия, «Арсенал »);

– Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);

– Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);

– Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити »);

– Харри Кейн (Англия, «Бавария»);

– Жоау Невеш (Португалия, «ПСЖ»);

– Хвича Кварацхелия (Грузия , «ПСЖ»);

– Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);

– Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

– Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»);

– Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);

– Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);

– Педри (Испания, «Барселона»);

– Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи »);

– Витинья (Португалия , «ПСЖ »);

– Бруно Гимараэс (Бразилия, «Ньюкасл »);

– Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай , «Фламенго »);

– Густаво Гомес (Парагвай, «Палмейрас »);

– Хулиан Альварес (Аргентина , «Атлетико Мадрид »);

– Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);

– Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль» / «Бавария »);

– Мойсес Кайседо (Эквадор , «Челси »);

– Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона »);

– Винисиус Жуниор (Бразилия , «Реал Мадрид »);

– Мохамед Салах (Египет , «Ливерпуль »);

–Ашраф Хакими (Марокко , «ПСЖ»);

– Серу Гирасси (Гвинея , «Боруссия » Дортмунд);

– Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм » / «Лос-Анджелес»);

– Кристиан Пулишич (США , «Милан »).