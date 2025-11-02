  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока
6

Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока

Лионель Месси претендует на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS.

Лионель Месси вошел в список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS.

Полный список кандидатов Международной федерации футбольной истории и статистики выглядит следующим образом:

Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид»);

Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);

– Коул Палмер (Англия, «Челси»);

Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»);

Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);

Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити» / «Наполи»);

– Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);

– Педри (Испания, «Барселона»);

– Витинья (Португалия, «ПСЖ»);               

Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);

Хамес Родригес (Колумбия, «Леон»);

Рео Хатате (Япония, «Селтик»);

Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм» / «Тоттенхэм»);

– Малик Тиллман (США, ПСВ / «Байер»).

Кроме того, на прошлой неделе IFFHS представила номинантов на приз лучшему игроку году.

В список вошли:

Коул Палмер (Англия, «Челси»);

Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);

Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);

Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

Харри Кейн (Англия, «Бавария»);

Жоау Невеш (Португалия, «ПСЖ»);

Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»);

Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);

Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»);

Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);

Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);

Педри (Испания, «Барселона»);

Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);

Витинья (Португалия, «ПСЖ»);              

Бруно Гимараэс (Бразилия, «Ньюкасл»);

– Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай, «Фламенго»);

Густаво Гомес (Парагвай, «Палмейрас»);

Хулиан Альварес (Аргентина, «Атлетико Мадрид»);

Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);

Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль» / «Бавария»);

Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси»);

Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона»);

Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»);  

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);

Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия» Дортмунд);

– Сон Хын Мин (Южная Корея,«Тоттенхэм» / «Лос-Анджелес»);

Кристиан Пулишич (США, «Милан»).

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3933 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт IFFHS
logoБруну Фернандеш
logoАрда Гюлер
logoМанчестер Юнайтед
logoКевин де Брюйне
logoДжуд Беллингем
logoФлориан Виртц
logoЛионель Месси
logoСборная Бельгии по футболу
logoИнтер Майами
logoМартин Эдегор
logoХамес Родригес
logoСборная Японии по футболу
logoСелтик
logoРео Хатате
logoВест Хэм
logoПСВ
logoМохаммед Кудус
logoБайер
logoКоул Палмер
logoДеклан Райс
logoIFFHS
logoАрсенал
logoЭрлинг Холанд
logoвысшая лига Нидерланды
logoДензел Думфрис
logoДезире Дуэ
logoМанчестер Сити
logoХарри Кейн
logoЖоау Невеш
logoКилиан Мбаппе
logoЛамин Ямаль
logoХвича Кварацхелия
logoСборная Грузии по футболу
logoНико Уильямс
logoПедри
logoУсман Дембеле
logoНуну Мендеш
logoЛа Лига
logoНаполи
logoСкотт Мактоминей
logoВитиньо Коэльо
logoСборная Португалии по футболу
logoНьюкасл
logoБруно Гимараэс
logoДжорджиан де Арраскаэта
logoСборная Уругвая по футболу
logoФламенго
logoПалмейрас
logoГуставо Гомес
logoСборная Аргентины по футболу
logoАтлетико
logoЛаутаро Мартинес
logoХулиан Альварес
logoЛуис Диас
logoЧелси
logoБавария
logoСборная Эквадора по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoМойсес Кайседо
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoРафинья Диас
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoСборная Марокко по футболу
logoАшраф Хакими
logoСборная Египта по футболу
logoБоруссия Дортмунд
logoПСЖ
logoСеру Гирасси
logoТоттенхэм
logoСборная США по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoКристиан Пулишич
logoМилан
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
рейтинги
logoсборная Гвинеи
logoМЛС
logoвысшая лига Бразилия
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Мексика
logoСборная Шотландии по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoЛос-Анджелес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси, Роналду, Мбаппе, Ямаль, Дембеле, Салах, Беллингем, Педри, ван Дейк, Доннарумма, Модрич, Трент – в шорт-листе символической сборной года от FIFPro
27 октября, 15:17
Мбаппе лучше всех реализует моменты последние полгода. Кейн – 2-й, Месси – 3-й, Альварес – 6-й, Дьокереш – 8-й, Мактоминей и Торрес делят 10-е место, Роналду – 19-й, Воробьев – 44-й (CIES)
15 октября, 15:59
Ямаль – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Дембеле – 3-й, Винисиус – 4-й, Месси – 11-й
24 сентября, 18:48
Главные новости
Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)
15 минут назад
«Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
18 минут назад
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
18 минут назадТесты и игры
Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России
26 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Леванте» играет с «Сельтой»
47 минут назадLive
Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ»: «Что за Алексеем наблюдают многие клубы – давно уже факт. Контактов пока не было»
сегодня, 12:25
«Вулверхэмптон» уволил Перейру. У клуба нет побед в 10 турах АПЛ – 8 поражений и 2 ничьих
сегодня, 12:21
Время рассказать, что находится под капотом блогов на Спортсе’’ – слушайте в подкасте «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 12:00Вакансия
Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом («Матч ТВ»)
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Малышев о том, ждать ли успеха мужского «Спартака» на фоне чемпионства женского: «Мы работаем над этим»
3 минуты назад
Трент о матче против «Ливерпуля»: «Мои чувства к клубу не изменятся, как бы меня ни приняли. Это топ-команда, никто в «Реале» не думает, что будет легкая игра»
6 минут назад
«Балтика» – «Ахмат». Хиль и Мелкадзе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
33 минуты назад
Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку: «Это делает клуб особенным. В мою поддержку скандировали кричалки, это помогло»
53 минуты назад
Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»
55 минут назад
Орлов о победе «Зенита» над «Локо»: «Решения Семака сработали, он своевременно сделал замены. Игра питерцев после 60-ё минуты насторожила»
сегодня, 12:45
Спаллетти о словах про борьбу за скудетто: «Я уже приперт к стенке, сказал это потому, что нужно было. «Ювентусу» надо прибавить, это очень долгий путь»
сегодня, 12:41
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:38
«Локомотив» создал голевой момент уже при счете 0:2. В 1-м тайме я не видел, в чем он мог превосходить «Зенит», во 2-м преимущество было во владении». Александр Кержаков о матче РПЛ
сегодня, 12:30
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:22