  • Фанаты «Барселоны» подожгли файерами автобус, который должен был доставить их на матч с «Брюгге»
Автобус для перевозки фанатов «Барселоны» в Брюгге загорелся из-за файеров.

Сегодня «Барселона» сыграет на выезде с «Брюгге» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Некоторые из болельщиков «Барселоны», приехавших на матч, использовали пиротехнику вблизи стоянки автобусов, которые должны были доставить их на стадион. Зажженный файер вызвал возгорание, образовался большой столб дыма, после чего огонь перекинулся на крышу одного из автобусов, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро эвакуировать болельщиков гостей, ожидавших своей очереди на посадку в автобусы. Некоторые из них решили добираться до стадиона пешком.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
