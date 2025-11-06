Генсек РФС Митрофанов: «Футбол – самое безопасное мероприятие в стране, нарушений в год – единицы. Общество созрело, чтобы цивилизованное потребление пива было разрешено»

Максим Митрофанов: футбол – самое безопасное мероприятие из всех.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал футбол самым безопасным мероприятием в стране.

«Это действительно часть культуры футбола, часть культуры потребления футбола во всем мире. И, соответственно, такая семья или такая компания [которая хочет выпить пива], начинает выбирать другое времяпрепровождения. Да, это просмотр футбола, но просмотр футбола, например, в баре, где удивительным образом это пиво продают, потому что он, в общем, построен вокруг идеи продажи пива. Соответственно, и мы теряем эту аудиторию.

Мы лишаем клубы возможности увеличивать как посещаемость, так и предлагать дополнительные сервисы этой аудитории, предлагать дорогие места, которые бы включали в себя в том числе услуги по доступу в рестораны полноценному и так далее, и так далее. Соответственно, клубы не могут увеличивать ни среднюю посещаемость, ни выручку. И мы подобными решениями, по сути, тормозим, сами тормозим развитие своей футбольной бизнес-модели.

При этом футбол в настоящий момент – это самое безопасное мероприятие из всех массовых мероприятий, которые в стране проводятся. Ну, во-первых, нет ни одного более массового мероприятия, которое проводится с такой регулярностью. 240 матчей российской Премьер-лиги, которые проводятся каждую неделю в течение года, плюс матчи Кубка России. Через 2 дня на третий у нас сейчас играют практически все клубы. С такой регулярностью нет ни одного иного мероприятия.

Установлена система идентификации болельщиков. Александр Александрович [Алаев] там, может быть, уточнит, но количество нарушений в год любых на стадионах – это даже не сотни нарушений, это единицы, единицы случаев, когда органы правоохранительные привлекают болельщика за те или иные правонарушения. Поэтому стадионы стали еще и самой безопасной площадкой, на которой эти мероприятия проводятся.

Поэтому нам кажется, что и наше общество созрело, и наши клубы готовы к тому, чтобы такой элемент традиционной культуры боления, как цивилизованное ответственное потребление, в том числе пива, был разрешен. И это абсолютно нормально, и это будет способствовать лишь позитиву, росту посещаемости и увеличению доходов клубов. А для болельщиков это просто более качественное восприятие своего любимого продукта футбола. И мы эту аудиторию, собственно, переведем с баров. Мы ее переведем от экранов телевизоров на стадион», – сказал Митрофанов на форуме «Россия – спортивная держава».

Митрофанов о пиве на стадионах: «В ТЦ можно выпить пива, и мы не говорим, что торговые центры – опасное место. Можно упоминать театры, любую сферу. Общество стало более зрелым»

Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»