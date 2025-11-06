  • Спортс
  • Менеджер компании «Балтика» о пиве на стадионах: «Инвестиции российских пивоваренных компаний в спорт превысили 300 млн рублей за год. Если примут законопроект, они увеличатся кратно»
4

Менеджер компании «Балтика» о пиве на стадионах: «Инвестиции российских пивоваренных компаний в спорт превысили 300 млн рублей за год. Если примут законопроект, они увеличатся кратно»

В компании «Балтика» рассказали об инвестициях пивоваренной отрасли в спорт.

Директор по маркетингу пивоваренной компании «Балтика» Константин Тамиров порассуждал о росте вложений отрасли в спорт в случае разрешения продажи пива на стадионах. 

«За последний год инвестиции российских пивоваренных компаний в российский спорт превысили 300 млн рублей, только за год. В случае, если принимается тот законопроект, о котором мы [говорим], в той версии, которой мы хотели, размер этих инвестиций увеличивается кратно, да?

То есть сложно посчитать, сколько оно там будет, потому что много игроков на рынке, у всех разные стратегии, но это радикально позволяет увеличить инвестиции в российский спорт со стороны пивоваренных компаний.

Поэтому очень хочется сделать так, чтобы радостный продукт вернулся в центр праздника, на стадионы. Вот. И все могли бы им наслаждаться так, как это мы показали, что мы это можем делать ответственно и хорошо», – сказал Тамиров. 

Директор пивоваренной компании «Балтика»: «Пиво – продукт радостный, оптимистичный, где же ему быть, как не на футболе. Российское пивоварение ничем не уступает, а чаще и превосходит импортное»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
бизнес и маркетинг
деньги
