Бартон о нападении на синагогу в Манчестере: «Среди всех дней они выбрали Йом Кипур, это позор. Мои мысли с евреями по всей Великобритании. Мы поддерживаем вас»

Джоуи Бартон прокомментировал нападение на синагогу в Англии.

Сегодня утром автомобиль наехал на группу людей у синагоги в Манчестере. На охранника напали с ножом. В результате атаки погибли три человека, включая нападавшего – он получил огнестрельное ранение от сотрудников полиции.

В этом году 1-2 октября отмечается Йом Кипур – самый священный день календаря в иудаизме. Согласно Талмуду, в этот день Бог заканчивает выносить свой вердикт, оценивая поступки человека за весь прошедший год. В Йом Кипур запрещено работать, а также предписано соблюдать строгий пост.

«Сегодня мои мысли со всеми моими друзьями и подписчиками еврейской национальности в Манчестере и по всей Великобритании.

Нападение на синагогу! Среди всех дней они выбрали Йом Кипур, это позор 💔.

Пожалуйста, знайте это: я и многие другие, такие же, как я, в этой стране, поддерживаем вас. Мы не просто терпим – мы ценим, мы учимся, мы делим эту страну с вами», – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».