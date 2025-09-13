  • Спортс
  • Бартон о смерти активиста Кирка: «Его застрелили на глазах у его детей, как собаку, и праздновали – как какую-то «карму». А сумасшедшими считают нас!»
19

Бартон о смерти активиста Кирка: «Его застрелили на глазах у его детей, как собаку, и праздновали – как какую-то «карму». А сумасшедшими считают нас!»

Джоуи Бартон прокомментировал убийство Чарли Кирка.

Американский активист и соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в область шеи в среду, 10 сентября, во время выступления в университете в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, вскоре стало известно, что мужчина скончался.

Сегодня в Лондоне прошел митинг организованный правыми активистами. В нем приняли участие более ста тысяч человек. 

«После бессмысленного убийства Чарли Кирка мне по-настоящему безразличны психически неуравновешенные люди которые больше не хотят рассуждать здраво. Важно, чтобы сильные люди не склонялись перед лицом этой тирании. Удачи всем патриотам сегодня в Лондоне.

Убив такого человека, как Чарли, они определенно «радикализовали» такого человека, как я. Я не был согласен с ним по многим вопросам, но, по крайней мере, у этого человека хватило смелости подискутировать по этому поводу. И они застрелили его на глазах у его детей, как собаку. И они праздновали – как какую-то «карму». А сумасшедшими считают нас!» – написал бывший полузащитник «Манчестер Сити». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джоуи Бартона
logoпремьер-лига Англия
logoДжоуи Бартон
Политика
