  • «Милан» завершил с прибылью 3-й финансовый год подряд – «впервые в современной истории». Доходы выросли до рекордных 494,5 млн евро, долг увеличился на 43 млн
«Милан» отчитался о прибыли по итогам года.

«Милан» сообщил о рекордных финансовых результатах.

На сегодняшнем собрании акционеров была представлена отчетность за предыдущий финансовый год, завершившийся 30 июня 2025-го.

Впервые «в современной истории» клуб зафиксировал прибыль в трех сезонах подряд. В этот раз она составила 3 млн евро. Кроме того, «россонери» в третий раз подряд получили рекордные доходы: по сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 10% и составила 494,5 млн евро.

Коммерческие доходы выросли на 6% (до 152,3 млн), доходы от управления правами на игроков – на 30,6%.

В то же время на 43 млн больше стал чистый финансовый долг – он достиг 92,6 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт &laquo;Милана&raquo;
