«Милан» и «Интер» выкупили «Сан-Сиро» – его снесут: «Новый стадион станет архитектурной иконой и будет соответствовать самым высоким стандартам. Это новая глава в истории клубов»
«Милан» и «Интер» объявили о приобретении «Сан-Сиро» и прилегающей территории.
Ранее стало известно, что клубы планируют снести стадион и построить на этом месте новую арену.
«Милан» и «Интер» объявляют о подписании договора купли-продажи с муниципалитетом Милана на приобретение комплекса «Сан-Сиро», который является важным городским объектом, включая стадион и прилегающую территорию.
Строительство нового стадиона и проект реконструкции городского района Сан-Сиро открывают новую главу в истории Милана и обоих клубов. Стратегическая веха отражает общее стремление «Милана» и «Интера», а также их владельцев, RedBird и фондов, управляемых Oaktree, к долгосрочному спортивному успеху и инвестициям с целью поддержки устойчивого роста клубов.
Клубы доверили [архитектурным бюро] Foster + Partners и MANICA разработку проекта нового стадиона мирового класса и генерального плана прилегающей территории. Стадион будет соответствовать самым высоким международным стандартам, и ему суждено стать новой архитектурной иконой Милана.
В рамках проекта также будет создан новый центр передового опыта, отражающий спортивную и культурную направленность района Сан-Сиро и всего города, а также переосмысливающий городское пространство за счет инноваций, устойчивости и доступности», – говорится в заявлении клубов.