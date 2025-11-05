Алаев о посещаемости РПЛ: «Уверенно растет – вернули аудиторию после отката из-за коронавируса и на 1-м этапе внедрения Fan ID. Наши предматчевые шоу высоко оценил даже топ-менеджер Ла Лиги»

Александр Алаев отметил рост посещаемости матчей Мир РПЛ.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Согласно данным лиги, средняя посещаемость матчей в текущем сезоне чемпионата России составляет 14 000 человек . Это на 87% выше, чем в сезоне-2021/22: тогда показатель равнялся 7,5 тысячи.

«Посещаемость матчей РПЛ уверенно растет: мы вплотную подобрались к допандемийным значениям, а значит – вернули аудиторию после отката из-за коронавирусных ограничений и на первом этапе внедрения Карты болельщика.

В этом сезоне в среднем на одну игру приходят без малого 14 тысяч человек. Прирост по сравнению с 2024 годом на таком же отрезке сезона – почти 20%. Росту способствует уровень развлечений на стадионах: наши предматчевые шоу очень высоко оценил даже топ-менеджер испанской Ла Лиги на нашем февральском бизнес-завтраке.

Также критерий посещаемости и заполняемости стадионов стал очень важным KPI для всех 16 клубов лиги. По итогам прошлого сезона мы впервые распределили доходы не только по спортивному принципу – распределение 555 миллионов рублей зависело от итогов работы с аудиторией как на стадионах, так и в контенте», – заявил президент РПЛ Александр Алаев.

Дегтярев о Fan ID: «Никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить»

Алаев о фанатах: «Все знают баннер «No Pirlo – No Party», я бы переформулировал: нет болельщиков – нет футбола! Наша цель – 18 000 зрителей в среднем на игре»