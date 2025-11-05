  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РПЛ представила стратегию развития до 2030-го: инвестиционный фонд, работа над позитивным восприятием судейства, повышение влияния клубов в органах РФС
8

РПЛ представила стратегию развития до 2030-го: инвестиционный фонд, работа над позитивным восприятием судейства, повышение влияния клубов в органах РФС

РПЛ рассказала о планах по развитию лиги.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев на форуме «Россия – спортивная держава» представил стратегию развития лиги до 2030 года.

Стратегия разбита на несколько категорий, в блоке «Субъектность» РПЛ обозначила ряд ключевых инициатив, которые намерена реализовать.

– Повышение роли, влияния, активности клубов и лиги в руководящих и консультационных органах РФС, а именно усиление роли Комитета профессионального футбола РФС как органа, на основании позиции которого формируются решения для Исполкома РФС по всем вопросам, касающимся профессионального футбола.

– Формирование площадки для обмена мнениями и инициативами между РПЛ, клубами и РФС за счет создания круглого стола на базе Академии РФС, либо через партнерскую сеть с лучшими вузами страны.

– Синхронизация стратегии развития РФС и РПЛ, учет государственных программ развития спорта, а также стратегий клубов в контексте общей стратегии лиги по направлениям.

– Взаимодействие с РФС, профильными организациями по продвижению в федеральных органах исполнительной власти инициатив и предложений РПЛ и клубов, в целях учета мнения субъектов профессионального футбола при внедрении новых подходов к финансированию и развитию спорта высших достижений и профессионального спорта.

– Формирование и согласование основных принципов календаря и расписания, а также перечня количественных и качественных ограничений для возможности проведения матчей.

– Определение возможности и целесообразности внедрения новых форматов чемпионата России. Оценка готовности и соответствия инфраструктуры для целей внедрения рассматриваемых новых форматов проведения чемпионата России. Обеспечение соответствия инфраструктуры при внедрении новых форматов (для возможности проведения матчей в холодное время года).

– Развитие единого централизованного коммерческого турнира с участием российских и зарубежных клубов на базе Зимнего Кубка РПЛ.

– Интеграция клубов в работу лиги по направлениям, в том числе за счет создания дополнительных бизнес-площадок для взаимодействия. Проактивная позиция РПЛ и клубов, регулярное рабочее взаимодействие, обмен экспертными мнениями. Создание Клубного офиса РПЛ.

– Система финансового обеспечения, реализующая задачи стратегического развития лиги. Совершенствование модели распределения финансовых средств и структуры инвестиционного фонда развития для обеспечения стабильного финансирования проектов развития и деятельности лиги.

– Выработка механизма проактивной подготовки и адаптации клубов ФНЛ, являющихся соискателями получения Лицензии РФС №1 и готовящихся к выходу в РПЛ.

– Единый этический кодекс лиги: допустимое поведение клубов и лиги в рамках организации и проведения матчей, следование принципам позитивной коммуникации между всеми субъектами футбола и официальными лицами матчей.

– Разработка и внедрение информационной политики (в рамках Коммуникационной стратегии). Выработка единого механизма по формированию и продвижению положительного имиджа лиги.

– Создание механизма взаимодействия с акторами федерального и регионального уровня в интересах развития детско-юношеского и профессионального спорта в системе клубной спортивной вертикали. Продвижение и поддержка инициатив клубов и лиги на федеральном и региональном уровнях.

– Заблаговременная совместная с клубами и РФС подготовка к значимым общественно-деловым событиям для возможного участия и с целью развития и продвижения интересов и инициатив лиги и клубов.

– Предоставление РПЛ права принять участие совместно с РФС в разработке и/или согласовании «Стратегии развития судейства и системы VAR в профессиональном футболе до 2030 года».

– Совместная разработка РПЛ и клубами механизмов и практических шагов по позитивному восприятию судейства, в том числе в рамках коммуникационной стратегии.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
logoОрганизация РПЛ
logoАлександр Алаев
видеоповторы
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
бизнес
logoРФС
logoПервая лига
logoРубин
logoЗенит
logoКраснодар
logoАхмат
logoОренбург
logoАкрон
logoКрылья Советов
logoСочи
logoРостов
logoДинамо Махачкала
logoБалтика
logoЛокомотив
logoПари НН
logoСпартак
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoWinline Зимний кубок РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рафинья о недисциплинированности бразильцев: «Этот стереотип должен остаться в прошлом. Сегодня мы чрезвычайно профессиональны, преданны своему делу и сосредоточенны»
8 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
9 минут назадLive
Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в «Реал», он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри – он скромный и не говорит лишнего. У него душа «Мадрида»
9 минут назад
Лапорта о будущем Флика: «Он очень счастлив в «Барсе» и воодушевлен возвращением на «Камп Ноу». Я точно это знаю»
28 минут назад
Бэйл о «Реале» против «Ливерпуля»: «Мы не увидели магии от Мбаппе и Винисиуса, они ведь быстрее всех на поле – попробуйте просто пройти защитника. Возможно, им не хватает «девятки»
40 минут назад
«Милан» и «Интер» выкупили «Сан-Сиро» – его снесут: «Новый стадион станет архитектурной иконой и будет соответствовать самым высоким стандартам. Это новая глава в истории клубов»
43 минуты назад
Алаев о посещаемости РПЛ: «Уверенно растет – вернули аудиторию после отката из-за коронавируса и на 1-м этапе внедрения Fan ID. Наши предматчевые шоу высоко оценил даже топ-менеджер Ла Лиги»
48 минут назад
Алаев об академиях: «Воспитание доморощенных звезд – в фокусе внимания клубов РПЛ, футбол не плывет по течению, а вкладывается в развитие. Лига молодеет, открываются новые имена»
53 минуты назад
Алаев о фанатах: «Все знают баннер «No Pirlo – No Party», я бы переформулировал: нет болельщиков – нет футбола! Наша цель – 18 000 зрителей в среднем на игре»
56 минут назад
Дегтярев о Fan ID: «Никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить»
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Краснодар». Жезус, Сантос и Перрен играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
7 минут назад
«Родина» принимает «Нефтехимик». Команде нужна ваша поддержка в домашней игре против нижнекамцев!
11 минут назадРеклама
КДК рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака» и «Краснодара» – два удаления у южан и 6 желтых у красно-белых
26 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого играет с «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
46 минут назадLive
Подрядчик о туберкулезе среди рабочих на «Камп Ноу»: «Заболевший отстранен от работы и получает лечение. Остальные тесты отрицательные, что исключает наличие вспышки заболевания»
сегодня, 12:11
Клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет
сегодня, 12:09
Генсек РФС Митрофанов о матче с США: «Переговоры в стадии мягкого приостановления»
сегодня, 12:08
Данил Круговой: «У Кисляка большие шансы выиграть «Золотой мяч» в будущем, если он будет так же прогрессировать. Или хотя бы попасть в список номинантов»
сегодня, 11:56
Александр Мостовой: «Посещение птицефабрики в Борисоглебске – впечатление на всю жизнь. Нас там заставили мыться несколько раз»
сегодня, 11:54
Флик об игре с «Брюгге»: «У них есть высокие игроки – выше, чем у «Барсы», но это не проблема. Матч будет как с «Эльче», с хорошими моментами и не очень»
сегодня, 11:43