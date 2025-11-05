РПЛ представила стратегию развития до 2030-го: инвестиционный фонд, работа над позитивным восприятием судейства, повышение влияния клубов в органах РФС

РПЛ рассказала о планах по развитию лиги.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев на форуме «Россия – спортивная держава» представил стратегию развития лиги до 2030 года.

Стратегия разбита на несколько категорий, в блоке «Субъектность» РПЛ обозначила ряд ключевых инициатив, которые намерена реализовать.

– Повышение роли, влияния, активности клубов и лиги в руководящих и консультационных органах РФС, а именно усиление роли Комитета профессионального футбола РФС как органа, на основании позиции которого формируются решения для Исполкома РФС по всем вопросам, касающимся профессионального футбола.

– Формирование площадки для обмена мнениями и инициативами между РПЛ, клубами и РФС за счет создания круглого стола на базе Академии РФС, либо через партнерскую сеть с лучшими вузами страны.

– Синхронизация стратегии развития РФС и РПЛ, учет государственных программ развития спорта, а также стратегий клубов в контексте общей стратегии лиги по направлениям.

– Взаимодействие с РФС, профильными организациями по продвижению в федеральных органах исполнительной власти инициатив и предложений РПЛ и клубов, в целях учета мнения субъектов профессионального футбола при внедрении новых подходов к финансированию и развитию спорта высших достижений и профессионального спорта.

– Формирование и согласование основных принципов календаря и расписания, а также перечня количественных и качественных ограничений для возможности проведения матчей.

– Определение возможности и целесообразности внедрения новых форматов чемпионата России. Оценка готовности и соответствия инфраструктуры для целей внедрения рассматриваемых новых форматов проведения чемпионата России. Обеспечение соответствия инфраструктуры при внедрении новых форматов (для возможности проведения матчей в холодное время года).

– Развитие единого централизованного коммерческого турнира с участием российских и зарубежных клубов на базе Зимнего Кубка РПЛ.

– Интеграция клубов в работу лиги по направлениям, в том числе за счет создания дополнительных бизнес-площадок для взаимодействия. Проактивная позиция РПЛ и клубов, регулярное рабочее взаимодействие, обмен экспертными мнениями. Создание Клубного офиса РПЛ.

– Система финансового обеспечения, реализующая задачи стратегического развития лиги. Совершенствование модели распределения финансовых средств и структуры инвестиционного фонда развития для обеспечения стабильного финансирования проектов развития и деятельности лиги.

– Выработка механизма проактивной подготовки и адаптации клубов ФНЛ , являющихся соискателями получения Лицензии РФС №1 и готовящихся к выходу в РПЛ.

– Единый этический кодекс лиги: допустимое поведение клубов и лиги в рамках организации и проведения матчей, следование принципам позитивной коммуникации между всеми субъектами футбола и официальными лицами матчей.

– Разработка и внедрение информационной политики (в рамках Коммуникационной стратегии). Выработка единого механизма по формированию и продвижению положительного имиджа лиги.

– Создание механизма взаимодействия с акторами федерального и регионального уровня в интересах развития детско-юношеского и профессионального спорта в системе клубной спортивной вертикали. Продвижение и поддержка инициатив клубов и лиги на федеральном и региональном уровнях.

– Заблаговременная совместная с клубами и РФС подготовка к значимым общественно-деловым событиям для возможного участия и с целью развития и продвижения интересов и инициатив лиги и клубов.

– Предоставление РПЛ права принять участие совместно с РФС в разработке и/или согласовании «Стратегии развития судейства и системы VAR в профессиональном футболе до 2030 года».

– Совместная разработка РПЛ и клубами механизмов и практических шагов по позитивному восприятию судейства, в том числе в рамках коммуникационной стратегии.