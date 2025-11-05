Алаев об академиях: «Воспитание доморощенных звезд – в фокусе внимания клубов РПЛ, футбол не плывет по течению, а вкладывается в развитие. Лига молодеет, открываются новые имена»

Александр Алаев высказался о подготовке молодых футболистов в России.

Сегодня Мир РПЛ на форуме «Россия – спортивная держава» представила стратегию развития лиги до 2030 года.

Согласно данным презентации, клубы РПЛ инвестировали 21,7 млрд рублей в развитие молодежного футбола за 5 лет, а средний возраст игроков, выходивших на поле в матчах чемпионата России в текущем сезоне, составляет 25,1 лет.

Отмечается, что российские футболисты в возрасте до 21 гола включительно получают 8,2% от общего игрового времени .

«Я каждый день общаюсь с менеджерами самых разных клубов и точно знаю, что работа академий и воспитание новых доморощенных звезд находятся в постоянном фокусе внимания клубов РПЛ. Они активно вкладывают и трудовые ресурсы, и время, и большие деньги в развитие талантов.

Эта работа ведется уже длительное время – и в последние три года, уже при действующей системе лимита, только наращивается. С 2022 года вложения клубов РПЛ в молодежный футбол выросли почти вполовину – на 42 процента. А за пять лет превысили 21 миллиард рублей.

Это значимая для нас метрика, которая доказывает, что футбол не плывет по течению, а вкладывается в развитие.

Как результат объема вложений – лига молодеет. Более 8% от общего игрового времени в чемпионате получают российские футболисты до 21 года включительно. И постоянно открываются новые имена. В этом сезоне в РПЛ дебютировали 22 игрока возрастом до 21 года включительно.

Наши академии – работают», – заявил глава РПЛ Александр Алаев.

