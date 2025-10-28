  • Спортс
  • Фердинанд о критике Слотом тактики соперников: «Оправдания. Есть много способов играть и побеждать, не только тики-така. У «Ливерпуля» в составе лучшие игроки мира, надо адаптироваться»
1

Фердинанд о критике Слотом тактики соперников: «Оправдания. Есть много способов играть и побеждать, не только тики-така. У «Ливерпуля» в составе лучшие игроки мира, надо адаптироваться»

Рио Фердинанд раскритиковал Арне Слота за высказывания о тактике соперников.

После поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче АПЛ 19 октября главный тренер «Ливерпуля» заявил: «Всегда сложно играть против глубоко обороняющейся команды, использующей длинные передачи».

«Вы хотите, чтобы они [тренеры] говорили и были открытыми, но, будучи фанатом «Ливерпуля», вы думаете: «Почему он так говорит? Почему он говорит так много?»

Что касается того, что команды играют против вас длинными передачами, то существует много способов игры в футбол, не только тики-така. Есть разные способы побеждать. Если команда играет против вас с длинными передачами... Я нахожу это забавным – послушайте, ведь если вы забиваете со стандартов, как «Арсенал», то кого это волнует, если вы побеждаете и претендуете на чемпионство? Когда вы критикуете игру других команд – это лишь оправдания, вы должны адаптироваться.

У вас в составе одни из лучших игроков мира. У вас есть Ван Дейк и Конате, два лучших центральных защитника в мире. Есть два крайних защитника, на которых вы потратили целое состояние. Вы должны уметь справляться. Или же адаптироваться и искать способ справиться.

Диасу позволили покинуть клуб – они заменили его кем-то, кто лучше его? Разве Гакпо лучше? Я бы сказал, что абсолютно нет. Они просто не функционируют, они играют не так хорошо, как хотелось бы, новые игроки, которые пришли, разбалансировали команду в том плане, в котором тренер пытается ее использовать», – сказал бывщий защитник «МЮ» на своем YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
