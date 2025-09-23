Фердинанд о центре обороны «МЮ»: «Стабильность в этой зоне дает больше шансов на победу, перестановки Аморима – дикость. Мне бы это не понравилось, если бы я играл»
В пяти из шести матчей «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах в этом сезоне Рубин Аморим как минимум один раз заменил центрального защитника.
«Я смотрю на команды, которые побеждают. Взять, например, команду, в которой я играл или тот же «Арсенал» в прошлом с Тони Адамсом, Мартином Киоуном или Солом Кэмпбеллом.
Или Джон Терри и Рикарду Карвалью, Вильям Галлас [в «Челси»]. Теперь Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате [в «Ливерпуле»]. Те же центральные защитники играют каждый раз. С этой парой в обороне есть стабильность в выборе состава.
Возьмите «ПСЖ»: одни и те же центральные защитники играют постоянно. И они выиграли Лигу чемпионов.
Стабильность игроков в этой зоне поля дает больше шансов на победу, а эта резкие перестановки Рубена Аморима – это дикость. Мне бы это не понравилось, если бы я играл», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.