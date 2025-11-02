Аленичев о Глушакове: «Денис обязан был поиграть в Европе. Не в «Барсе» и «Реале», но в пятой-шестой команде Ла Лиги или Серии А – спокойно. Он не раскрыл полностью свой потенциал»

Дмитрий Аленичев: Глушаков был обязан попробовать свои силы в Европе.

Дмитрий Аленичев считает, что Денису Глушакову стоило поиграть за европейскую команду.

11 октября экс-полузащитник «Спартака», «Локомотива » и других клубов провел свой прощальный матч. 38-летний футболист официально завершил профессиональную карьеру.

«У Глушакова была яркая карьера: он успел поиграть в «Спартаке » и «Локомотиве». Но, на мой взгляд, он не раскрыл полностью свой потенциал, потому что он не поиграл за границей. Думаю, он и сам это понимает.

Учитывая его потенциал, физические данные, футбольный интеллект и техническое оснащение, он обязан был попробовать свои силы в Европе. В той же Испании или в Италии. Да, это были бы клубы не уровня «Барселоны» и мадридского «Реала», но, например, в «Севилье» или в «Реал Сосьедад» он бы мог играть.

Я правда считаю, что он бы мог спокойно играть в пятой-шестой команде чемпионата Испании или Италии», – сказал экс-полузащитник и бывший тренер «Спартака».